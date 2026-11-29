29/11/2026 La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Frente Amplio, en el Espacio Larra, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha celebrado la alta participación registrada en las elecciones generales del 29N, que califica de "muy buena noticia".

Así lo ha manifestado en una breve declaración a los medios a su llegada al 'cuartel' electoral de Frente Amplio en estos comicios, el Espacio Larra de Madrid, sobre las 20.10 horas y una vez cerrada las urnas.

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Entre los dirigentes y representantes de los partidos de la coalición que se reunirán para analizar los resultados figuran el ministro de Derechpos Sociales y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, el líder de IU, Antonio Maíllo, y el dirigente de esta formación e integrante de la lista por Madrid, Toni Valero.

También se encuentran en la sede electoral de la candidatura otros referentes del espacio como el cabeza de lista de Frente Amplio por la capital, Emilio Delgado, la titular de Sanidad, Mónica García, las coordinadoras de los Comus Candela López y Gemma Tarafa.

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Junto a ellos están la dirigente de IU Clara Alonso, los candidatos de Más Madrid en la capital Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño, la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, y las integrantes de la dirección de esta formación Amanda Andrades y Victoria Sánchez.

Aparte, el director de campaña de Frente Amplio, Jordi Martí, realizará una primera valoración de la participación y la jornada electoral a partir de las 20 horas.

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