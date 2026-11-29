Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 29 nov (EFE).- Los colegios electorales han cerrado sus puertas a las 20:00 horas en Canarias en este domingo 29 de noviembre, tras una jornada que ha transcurrido con normalidad y escasas incidencias.

Tras el cierre de las urnas en el archipiélago, comenzará el escrutinio en las 2.941 mesas electorales habilitadas para estos comicios generales, que se han constituido al 100 %.

PUBLICIDAD

En las islas estaban llamados a las urnas más de 1,8 millones de ciudadanos para decidir el reparto de los 15 escaños al Congreso de los Diputados -8 por Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife y 11 senadores -3 en Gran Canaria y Tenerife y una en las demás-.

A estos comicios estaban llamados a participar más de 1,8 millones de canarios con derecho a voto.

En esta cita una de las novedades ha sido la posibilidad de votar con el DNI digital, que ha dado algún problema en diversos colegios de todo el territorio nacional, pero que han sido solventados por la Policía Nacional. EFE

PUBLICIDAD