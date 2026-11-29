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Murcia, 29 nov (EFE).- Un total de 31.562 ecuatorianos residentes en la Región de Murcia están llamados este domingo a las urnas en las elecciones locales que celebra el país andino, y que tienen carácter facultativo para quienes viven en el exterior.

El Consulado de Ecuador en la Región ha habilitado cuatro recintos electorales en esta comunidad, en el edificio anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia; en Lorca, en el Hotel Jardines; en Cartagena, en ISEN Centro Universitario, y en Jumilla, en el Hotel Monreal.

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Los electores deberán presentar en formato físico y original la cédula ecuatoriana, el pasaporte ecuatoriano o el documento de identidad consular, aunque estén caducados. No se admitirán certificados de votaciones anteriores.

Podrán participar quienes estuvieran habilitados en el registro y hubieran registrado su domicilio electoral hasta el 28 de abril de 2026.

En estos comicios se elegirán siete representantes mediante tres papeletas: tres mujeres, tres hombres y un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

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En la apertura del proceso en el recinto electoral de la ciudad de Murcia, César Mantilla, cónsul en la Región, ha informado de que seis regiones españolas disponen de oficinas electorales para votar este domingo, del total de 60 abiertas en todo el mundo.

Ha añadido que el censo electoral en esta comunidad asciende a cerca de 32.000 ecuatorianos y que el más numeroso se concentra en la ciudad de Murcia, con 22.440 electores. EFE

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(foto)