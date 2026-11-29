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Vigo, 29 nov (EFE).- El defensa del Villarreal Carlos Romero espera que la victoria de este domingo frente al Celta en Balaídos sea un punto de inflexión para su equipo.

“El equipo viene trabajando muy bien, haciendo las cosas muy bien, pero los resultados no nos están acompañando. Sumar victorias te da un empujón y anímicamente es muy importante para encarar lo que viene”, manifestó.

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Romero admitió que en la primera les costó “muchísimo” porque no estaban cómodos con el balón pese a que, a su juicio, han tenido “personalidad” para atreverse a arriesgar.

“El equipo venía convencido de que hoy era superimportante ganar. Sabíamos que en la Liga de Campeones esta semana estábamos obligados a sumar los tres puntos, pero en la Liga también porque lo necesitábamos. La mentalidad del equipo hoy se ha notado”, comentó.

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En este sentido, desveló que Íñigo Pérez les dio “tres o cuatro pinceladas” en el intermedio y a partir de ahí el panorama cambió para ellos porque “hemos competido, nos hemos puesto por delante y hemos defendido como tocaba”. EFE

dmg/apa