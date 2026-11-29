Guardar

Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- La suiza Camille Rast logró este domingo su quinta victoria en la Copa del Mundo femenina de esquí alpino al ganar el tercer eslalon de la temporada, disputado en la estación estadounidense de Killington.

Rast, de 27 años, ganó con sólo nueve décimas de segundo de ventaja sobre la albanesa Lara Colturi, que lidera la general de la Copa del Mundo y la de eslalon; y 59 sobre la estadounidense Mikaela Shiffrin, que fue la mejor en la primera manga, pero falló en la segunda.

PUBLICIDAD

Shiffrin, que el sábado fue segunda en el gigante disputado en este mismo escenario por detrás de la neozelandesa Alice Robinson, volvió a quedarse a las puertas de su victoria número 111 en la Copa del Mundo.

La helvética trepa hasta el segundo puesto de la general de eslalon con 91 puntos menos que Colturi y también en la general absoluta, en la que tiene 112 puntos menos que la albanesa, que ganó el eslalon de Gurgl (Austria) y fue segunda en el gigante de Soelden (Austria) y en el eslalon de Levi (Finlandia).

PUBLICIDAD

Tras la cancelación de los dos gigantes que estaba programados para el fin de semana que viene en Tremblant (Canadá), la Copa del Mundo femenina se reanudá los días 11 y 13 de diciembre con dos descensos y un supergigante en Beaver Creek (Estados Unidos). EFE