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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El campeón del mundo de Fórmula Uno y ganador del Gran Premio de Catar, Andrea Kimi Antonelli, ha lamentado la mala suerte de su compañero, George Russell, que se vio afectado por un poliestireno publicitario, y haber perdido "una bonita pelea" por la victoria entre los dos Mercedes.

Tras conseguir su décima victoria de la temporada, el italiano ha destacado que el monoplaza en el Circuito Internacional de Lusail "ha sido el mejor coche de la temporada", con el que ha sellado un fin de semana prácticamente perfecto tras dominar todas las sesiones, salvo la clasificación.

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Antonelli, que se ha mostrado "muy orgulloso del equipo" por el trabajo hecho a lo largo del fin de semana, ha puesto en valor conseguir su décima victoria tras varias semanas sin pisar el cajón más alto del podio.

Acerca de la lucha de Russell por la tercera posición del Mundial de pilotos, el campeón del mundo ha asegurado que "como equipo intentamos ayudar a George", pero la escudería le ha comentado que no fuera así y se ha limitado a "hacer mi carrera". EFE

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phd/apa