Guardar

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha celebrado el sondeo de Sigma Dos para la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) que da la victoria al PP con 129-134 escaños: "Hemos ganado las elecciones; no sabemos exactamente por cuánto, pero las hemos ganado".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este domingo a su llegada a la sede electoral del PP catalán en el Hotel Eurostars Grand Marina en Barcelona, junto al secretario general del PP de Catalunya y director de campaña, Juan Fernández.

PUBLICIDAD

"Habrá alternativa de centro-derecha en España y, a partir de aquí, con la participación tan alta que hay, la verdad es que no tengo ni puñetera idea", ha añadido.

Preguntado por si cree que esa participación tan alta puede beneficiar al PP, ha respondido que "la participación se reparte" aunque ha apuntado que en 2023 la izquierda se movilizó mucho para evitar un gobierno de PP y de Vox.

PUBLICIDAD

"La izquierda, especialmente el votante del PSOE, se movilizó para evitar ese gobierno. Si ahora ha aumentado la participación, ¿hacia dónde va? Pues seguramente se reparte. ¿Cómo? Yo creo que no lo sabemos nadie", ha sostenido.

Respecto a Catalunya, ha asegurado que "la noche será larga" también por la alta participación, aunque se ha mostrado confiado y ha dicho que la sensación que tiene es muy positiva tras la campaña electoral.

PUBLICIDAD