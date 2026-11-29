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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha puesto en valor la entrada de su formación, por primera vez, en el Congreso de los Diputados en estas elecciones generales como "una fuerza de resistencia" frente a "cada involución" del posible futuro gobierno entre PP y Vox.

"El andalucismo ha llegado al Congreso de los Diputados justo cuando más lo necesitábamos. Desde esta noche, la clase trabajadora andaluza tiene una fuerza política en el Congreso de los Diputados dispuesta a darlo todo para defender con uñas y dientes al pueblo andaluz", ha afirmado este domingo en Casa Sahara de Sevilla desde donde ha seguido el resultado de la noche electoral.

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Adelante ha conseguido cuatro diputados en Congreso, convirtiéndose en la cuarta formación en votos en Andalucía y la sexta fuerza a nivel nacional, con más de 515.000 votos. El partido ha conseguido dos escaños por Sevilla, uno por Cádiz y otro por Málaga.

"Esto es el principio. No somos el epílogo de ningún ciclo anterior. Somos el primer capítulo de una historia nueva. Hoy, con el andalucismo, llega una izquierda nueva al Congreso de los Diputados", ha remarcado.

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Pese al resultado, García ha lamentado la mayoría de partidos de derechas y ha advertido de la posible "pérdida de derechos" en la siguiente legislatura. "No vamos a dejar que el miedo ni la tristeza se nos metan en nuestros corazones. A la derecha y a la extrema derecha también se les combate con alegría, con cuidados, con cariño, con ternura, con todas esas prácticas que nos han hecho a la gente trabajadora, a la gente normal sobrevivir a los momentos más duros", ha defendido.

"El andalucismo va a ser un faro en la oscuridad para no perdernos y para que a nadie se le meta la tristeza o el miedo en el corazón", ha subrayado.

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García ha agradecido el trabajo de los militantes y ha asegurado que el partido "ha venido para quedarse" poniendo la mirada en las siguientes elecciones municipales de mayo para "seguir construyendo una alternativa en cada barrio".

"A cada ataque de ese Gobierno va a venir la respuesta popular del pueblo andaluz, y en eso nos vamos a concentrar. El pueblo y la clase trabajadora ha pasado por muchos momentos duros a lo largo de la historia. En Andalucía lo sabemos, se han pasado muchísimos momentos duros y todos tienen algo en común, siempre nos hemos levantado", ha manifestado García que ha concluido su comparecencia entonando el himno de Andalucía.

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