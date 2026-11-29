Madrid, 29 nov (EFE).- La jornada electoral del 29N está transcurriendo con absoluta normalidad, sin incidencias destacables y con el 100 % de las mesas constituidas, en una cita para los votantes vigilada por más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad. EFE

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Elecciones generales en España 29-N, en directo | Feijóo pide votar “sin miedo” y “con memoria” en el colegio donde estudió Pedro Sánchez Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más

Hasta qué hora se puede votar y cuándo se sabrán los resultados: todos los horarios de las elecciones del 29-N en España Más de 38 millones de ciudadanos podrán votar durante 11 horas

Eva Cárdenas, la pareja de Alberto Núñez Feijóo que le ha acompañado a votar: ex alto cargo de Inditex que abandonó su carrera por la familia La gallega podría hacer las maletas a la Moncloa este domingo 29 de noviembre si el presidente del Partido Popular gana las elecciones

Feijóo, después de votar en el colegio donde estudió Sánchez: “España va a tomar una decisión inapelable y nos compete aceptarla a todos” El líder del PP ha llamado a los españoles a acudir a las urnas “sin miedo y con memoria” y ha asegurado que la jornada electoral puede marcar “un antes y un después”