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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha ejercido este domingo su derecho a voto en un colegio electoral del municipio madrileño de Alcobendas.

La ministra ha acudido a votar en torno a las 10.30 horas y a su llegada ha saludado con dos besos a los dos apoderados socialistas que se encontraban en el interior del recinto electoral.

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Aagesen ha sido una de las primeras representantes del Gobierno en acudir a votar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a las 09.15 horas al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid).