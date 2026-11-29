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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 29 nov (EFE).- Un gol de contragolpe de Arnau Fernández en el último segundo del partido, precedido por un ataque mal gestionado por los visitantes Maqueda y Cadarso, permitió al Frigoríficos del Morrazo lograr un valioso punto ante el Caserío Ciudad Real (31-31), que malgastó sus dos goles de ventaja a falta de 40 segundos.

El partido fue una montaña rusa. El Caserío Ciudad Real dominó el primer tiempo. Castigó desde los primeros minutos las pérdidas de pelota del Frigoríficos del Morrazo -ocho en la primera mitad-, pero cada vez que se distanciaba en el marcador (2-6, min.6) las paradas del croata Ivan Panjan avivaban al equipo cangués (8-9 min.13).

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El conjunto manchego, que hizo daño con sus contraataques, con Albizu y el juego con el pivote, manejó pequeñas ventajas en el marcador (16-20, min.33). Fue un punto de inflexión. El Frigoríficos reaccionó con una gran defensa y con las paradas de Panjan.

Ni tan siquiera un tiempo muerto de Santi Urdiales detuvo el ciclón gallego. Fue un parcial de 6-0, con los goles de Lindqvist liderando al equipo local desde el extremo.

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El Ciudad Real estuvo nueve minutos sin marcar (22-20, min.40). La claridad del Frigoríficos (29-27, min.54) se nubló en los cinco minutos finales con el cambio defensivo manchego a 5.1, que provoco tres pérdidas seguidas del equipo local.

El Ciudad Real remontó con un parcial 0-4 (29-31, min.58). Tuvo el partido en su mano: posesión, ganaba por dos goles y faltaban cuarenta segundos. Sin embargo, una falta en ataque de Sergio López y un mal tiro de Cadarso permitieron dos contragolpes locales, dos goles de Boldsen y Arnau para empatar el partido y desatar la locura en O Gatañal.

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- Ficha técnica:

31 - Frigoríficos del Morrazo: Iván Panjan, Arnau Fernández (5, 1p), Pestic (1), Santi López (3), Quintas, Rivero (1) y Hugo Vila -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Lindqvist (5), Samu Pereiro (1), Gayo (5), Manue Pérez (3), Martín Fuentes, Javi García (2), Boesen (5, 2p) y Pablo Castro.

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31 - Caserío Ciudad Real: Juan Manuel Bar, Javi Domingo (4), Maqueda (2), Nacho Plaza (4), Sergio López (2), Albizu (8) y David Cadarso (6, 4p) -equipo titular- Santi Giovagnola, Baldursson, Omeragic, Juan Lumbreras, Alonso Moreno, Pedro Sosa (1), Hugo Poladura (2, 1p), Sergio Casares (2) y Juan Gull.

Marcador cada cinco minutos: 2-5, 5-8, 8-10, 9-11, 12-13, 15-17 (descanso); 18-20, 22-20, 23-22, 27-25, 29-28 y 31-31 (final).

Árbitros: Roland Sánchez Bordetas (comité catalán) y José Manuel Iniesta Castillo (comité valenciano). Excluyeron dos minutos a Martín Gallo, Pestic, Samuel Pereiro (2) y Santi López por parte del Frigoríficos, y a Pedro Sosa y Jorge Maqueda por parte del Caserío.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga Asobal disputado en el pabellón O Gatañal ante unos 1.800 espectadores. EFE

dmg/ism