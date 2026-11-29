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Redacción deportes, 29 (EFE).- El Hull, al alza, aprovechó su visita a Selhurst Park de Londres para enfrentarse al colista (2-3), que acumula seis derrotas seguidas, y apuntalar la mejoría que ha mostrado en las últimas jornadas y que le aproxima a la zona europea.

El cuadro del danés Thomas Frank se hunde más cada jornada y ya está a cuatro puntos de la salvación.

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Contra el Hull, que sumó su segundo triunfo consecutivo y que solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, se diluyó progresivamente. Mantuvo el tipo pero al borde del descanso, en un córner botado por Regan Slater y rematado de cabeza, en el segundo palo por Oliver McBurnie, ya empezó a tener el marcador en contra.

A partir de ahí el Hull fue superior. Amplió su renta al inicio de la segunda parte, cuando Sorba Thomas recibió un balón del francés Lucas Gourna-Douath y en su segundo intento y en estático, batió de nuevo a Dean Henderson.

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La sentencia llegó en el 80, en plena inspiración visitante. Cuando Elliot Stroud, de tacón, envió la pelota a Oliver McBurnie que con una pisada asistió a Regan Slater que marcó.

Le faltó tiempo al Crystal Palace que tuvo una meritoria reacción, que acortó distancias en el 90 por medio de Jorgen Larsen, a pase de Quentin Timber, y estableció el 2-3 final en el 95, gracias a Adam Warton. EFE

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