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Cádiz, 29 nov (EFE).- El Córdoba remontó este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla un partido que comenzó con el marcador en contra frente al Cádiz y terminó de su lado, con un triunfo por 1-3 gracias a un fútbol incisivo y eficaz.

El resultado aúpa a los cordobeses a la séptima plaza, para situarse a un punto de los puestos de promoción de ascenso a Primera División y deja al Cádiz igualado en puntuación con el primer equipo que descendería si ahora acabase la Liga.

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En la primera parte, tras una avanzadilla rápida del Cádiz en el inicio, el primer acercamiento peligroso fue de los visitantes, en un disparo de primeras del marroquí Adnane Ghailan que se marchó a la izquierda de la meta defendida por David Gil (m.9).

Desde ahí, se pasó a una decena de minutos de pleno dominio del Córdoba, a base de internadas, paredes, envíos y chuts exteriores que contuvo la defensa gaditana.

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En el minuto 20, el Cádiz volvió a la carga y en una combinación entre Antonio José Cordero y Urko Izeta la convirtió en el primer gol del partido el ariete local Álvaro García Pascual (m.21).

El Córdoba se lanzó al ataque, aunque sin precisión en la zona de influencia, y el Cádiz lo pudo rematar en un contraataque llevado por Borja Vázquez que remató fuera, solo ante el portero, el georgiano Giorgi Gocholeishvili (m.38).

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David Gil realizó el paradón de la tarde en un tiro a bocajarro de Eder (m.43), con agilidad felina para evitar el empate cordobés, que llegó poco después, justo antes del intermedio.

En el descuento, un libre directo botado por Ghailan se coló en la meta gaditana tras tocar el balón en la barrera y despistar a Gil (m.48).

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Tras la reanudación, el Córdoba tuvo acierto en su segundo acercamiento de este periodo, con un buen pase al interior del área de Ghailan a Diego Bri, que no perdonó ante Gil (m.51) para empezar a marcar distancias con los locales.

El Córdoba aumentó su resultado favorable en un centro de Ghailan, el futbolista más destacado del partido, que cabeceó en el segundo palo Rubén Alves llegando desde atrás (m.67) para darle a su equipo el séptimo partido seguido cosechando puntos, con un balance de cinco victorias y dos empates.

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-- Ficha técnica:

1 - Cádiz: David Gil; Vázquez, Noah, Rivera, Gocholeishvili (Arribas, m.65); Damián (Jandro, m.73), Zárate (Aghama, m.81), Ibón Sánchez (Ontiveros, m.65), Cordero; Izeta (Petit, m.73) y García Pascual.

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3 - Córdoba: Iker; Budesca, Gutiérrez (Nelson, m.46), Alves, Tadense; Eder, Isma Ruiz, Ghailan (Damián, m.85); Diego Bri (Víctor, m.73), Percan (Enol, m.85) y El Jebari (Medina, m.59).

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Zárate (m.24), García Pascual (m.84), Rivera (m.94) y a los visitantes Diego Bri (m.32), Alves (m.53), Medina (m.89) y Tasende (m.91).

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Goles: 1-0, min. 21: García Pascual. 1-1, min. 48: Ghailan. 1-2, min. 51: Bri. 1-3, min. 67: Alves.

Incidencias: Partido de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Cádiz José María Arauz. EFE

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