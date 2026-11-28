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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- La embarcación de Suecia, el Artemis patroneado por Nathan Outteridge, consiguió los puntos suficientes para asegurar su presencia en la gran final de la temporada de Sail GP, en la que se enfrentará a la de Australia y a la de España.

Tras la primera jornada de la última prueba en Abu Dabi, en la que se disputaron tres mangas, el Artemis acabó con las esperanzas de Estados Unidos gracias a un segundo, un sexto y un triunfo en el grupo A que acabó el día liderado por el Emirates británicos de Dylan Fletcher.

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Mientras tanto, los Gallos de Diego Botín mandaron un serio aviso para la gran final al barco australiano, el Bonds Flying Roos de Tom Slingsby, al que superó en dos de las tres mangas disputadas.

La embarcación española ganó la primera regata con gran autoridad, en la segunda fue cuarto tras unas imprecisiones tácticas y en la tercera segundo, y ocupa la segunda plaza del grupo B tras el Red Bull Italia, con un punto más que los australianos, con lo que también podría disputar la final de esta etapa en Abu Dabi.

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Queda, no obstante, una cuarta regata en cada grupo para este domingo, que definirá los cuatro equipos que disputarán la final y cuyo ganador se llevará 400.000 dólares estadounidenses, y después Australia, España y Suecia se enfrentarán en la gran final en una única carrera de diez minutos, dotada con dos millones por el título del campeonato Rolex SailGP, el mayor premio en el mundo de la vela.

“Sentimos que estamos navegando bien el barco, y nos sentimos fuertes para mañana, aunque también nos hemos complicado en algunos momentos. No miramos lo que hacen los australianos, nos enfocamos en aprender y hacer las cosas lo mejor posible”, comentó Nicole van der Velden, estratega de Los Gallos. EFE

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