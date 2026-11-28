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Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- El entrenador de la selección mexicana de baloncesto, Omar Quintero, asumió la derrota por 66-64 ante Chile por la quinta ventana del clasificatorio al Mundial de Catar 2027, que se disputó en Santiago, y en el que pelean por uno de los siete boletos al certamen.

"La primera mitad la jugamos muy bien, como jugamos nosotros, y la segunda mitad muy blandos en el tercer cuarto y bueno felicitar también al equipo de Chile que hizo un gran trabajo", dijo Quintero en conferencia de prensa.

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El entrenador mencionó que la localía fue un punto clave dentro del duelo, que se disputó en un Coliseo Ismenia Pauchard Demierre en el que los hinchas presionaron a los aztecas con un marcador cerrado.

"La fanaticada tuvo una parte esencial ahí que fue el sexto jugador. Asumimos la responsabilidad y ahora a cambiar la página y pensar en Brasil", aseguró.

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México perdía por dos puntos, tras un triple convertido por Chile en los últimos momentos del partido, y a pesar de que tuvo cuatro tiros libres antes del cierre los falló todos ante la presión del público chileno.

El alero Gael Bonilla, por su parte, consideró que la derrota pasó por el juego del equipo al decir que fue "un mal partido de todo el equipo".

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"Siento que perdimos el partido nosotros, lo teníamos a la mitad del tiempo, pero ya pasó hay que pensar en los próximos partidos ganar dos y seguir con la frente en alto", cerró.

La derrota complicó al quinteto mexicano, a pesar de que se mantienen cuartos en el Grupo E con 14 puntos, a falta de tres fechas para el cierre del clasificatorio, y el duelo en Sao Paulo ante Brasil -también con 14 enteros- pone más tensión a sus aspiraciones.

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La competición otorga seis cupos directos que corresponderán a los tres primeros clasificados de cada grupo, mientras que el último billete quedará en manos del mejor cuarto puesto entre ambas zonas.

Los últimos dos encuentros, donde probablemente termine definiendo la clasificación serán en febrero de 2027 con su visita a Colombia y el cierre en casa nuevamente ante Chile. EFE

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