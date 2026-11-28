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Toledo/Sevilla, 28 nov (EFE).- Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han recordado este sábado a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), al cumplirse un mes de la tragedia en la que murieron 69 personas.

En su cuenta de X, García-Page ha escrito: "Hoy se cumple un mes del accidente ferroviario de Urda, una tragedia que despertó una ola de apoyo y solidaridad desde todos los puntos de España".

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"Aquel día fallecieron 69 personas que nunca olvidaremos", ha afirmado el presidente castellanomachego, que ha añadido: "Pero también quiero reiterar mi reconocimiento a quienes se dejaron la piel para ayudar y, especialmente, destacar la respuesta y el compromiso de nuestros servicios públicos, que fueron fundamentales para salvar vidas".

Por su parte, Moreno también ha recordado lo ocurrido: "Hoy se cumple un mes de la tragedia de Urda y quiero mandar un abrazo muy fuerte a las familias de las víctimas del accidente. No debemos olvidarlas nunca".

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Toledo, Adamuz... en la memoria de Andalucía siempre", ha indicado Moreno en una publicación de su perfil de la red social X junto a una imagen con un lazo negro y el mensaje 'No os olvidamos'.

El siniestro sucedió el 28 de octubre cuando un tren que circulaba por la vía Madrid-Sevilla colisionó con otro que se encontraba parado a la altura de Urda, lo que provocó la muerte de 69 personas. EFE

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