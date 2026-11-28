24/07/2026 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de toma de posesión de los delegados provinciales del Gobierno andaluz. A 24 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). POLITICA María José López - Europa Press

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido unas palabras de afecto este sábado, 28 de noviembre, a las familias de la víctima del accidente ferroviario, al cumplirse un mes del trágico suceso.

"Hoy se cumple un mes de la tragedia de Urda y quiero mandar un abrazo muy fuerte a las familias de las víctimas del accidente", ha precisado el también presidente del PP andaluz a través de un comunicado en sus canales oficiales, consultados por Europa Press.

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En relación con las víctimas del accidente, Moreno ha sostenido que "no debemos olvidarlas nunca". "Toledo, Adamuz... en la memoria de Andalucía siempre", ha apostillado, en la jornada previa a los comicios generales del 29 de noviembre.