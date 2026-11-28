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San Sebastián, 28 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, analizó este sábado la previa del encuentro ante el Sevilla y confirmó la recuperación del lateral Jon Mikel Aramburu.

"La amargura tiene que desaparecer, porque mañana jugamos un partido muy importante en casa contra el Sevilla. Obviamente, después del partido estás decepcionado porque merecimos más y ganar en el último encuentro, pero tenemos que continuar. La realidad es que hemos perdido dos partidos consecutivos", reconoció el estadounidense.

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Respecto al rendimiento futbolística del equipo txuri-urdin y la falta de acierto en el último tercio del campo, Rino defendió el plan de juego y transmitió serenidad a sus atacantes. "Controlamos el partido, creamos oportunidades y no recibimos ocasiones gracias a la presión alta en el último partido. Tenemos que seguir con este estilo porque podemos ganar a cualquier equipo. Estamos tranquilos porque los rendimientos han sido buenos. Hay que seguir generando ocasiones y mejorar, que es nuestro objetivo para hacer mañana un gran partido", explicó.

En cuanto al análisis del conjunto hispalense, Matarazzo auguró un choque exigente en el plano físico que obligará a los suyos a imponerse en las disputas individuales. "Es un equipo muy intenso, con un estilo directo, claro y simple, que no asume muchos riesgos en la salida de balón. Un equipo muy competitivo. Será muy importante hacer lo básico, ganar los duelos e ir al contacto, porque tenemos la calidad para ganar", advirtió.

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Por último, en el apartado de nombres propios y disponibilidad de la plantilla, el entrenador txuri-urdin confirmó que Aramburu se ejercitó con normalidad y entró sin problemas en la convocatoria, mientras que dejó en el aire la posible presencia del canterano Dani Díaz, que juega esta noche con el Sanse. EFE

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