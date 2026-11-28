Guardar

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP29) dijo haberse tomado "a risa" el incidente en la salida de la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en la que su moto acabó ardiendo, porque el campeonato "está cerrado" aunque otra cosa hubiera sido en otra situación: "si hubiese pasado en Portugal...".

Márquez, en su última carrera, asegura que es un regla que tendrían que cambiar "y la van a cambiar, seguramente, y no será ni la primera ni la última vez", o al menos eso es lo que dice él que aconseja, porque de haberse estado jugando en mundial dijo que "en esos 20 minutos hubiera ido corriendo para arriba a Race Direction".

PUBLICIDAD

El diez veces campeón del mundo, como siempre sincero, reconoció que la sanción "está bien aplicada", porque si hay un retraso en la salida, "que es lo que han aplicado", si sales desde el 'pit lane' o si sacas la moto de la parrilla de salida, "es doble 'long lap', pero insiste en que "un retraso en la salida no es una salida retrasada", que es lo que sucedió por el problema con el semáforo.

"Tendría que haber sido todos dentro del box, carrera nueva, calentadores, la gente que chequeara bien las motos, que no hubiera pasado nada, porque hemos estado 10 segundos al limitador, y una carrera nueva", secuencia Marc Márquez.

PUBLICIDAD

No obstante dice haber "disfrutado esas 5 o 6 vueltas peleando delante", pues según él tenía ritmo "para intentar luchar por el podio", pero tras cumplir la sanción pensó "ahora no es tiempo ni de liarla, ni de adelantar, ni nada" y que por eso se quedó detrás de Moreira para acabar la carrera.

De su última carrera el domingo reconoce que algunos le han pedido que acabe ganando pero como está siendo "un fin de semana muy bonito", mañana será más difícil "controlar las emociones" y que, "para pilotar al máximo nivel en la máxima categoría, tienes que estar completamente concentrado".

PUBLICIDAD

"Puedo intuir que no saldré ya concentrado", reconoce Márquez, pero también que puede concentrarse "poco a poco" y soltándose durante la carrera para disfrutarla, porque afirma que quiere "presión cero". EFE