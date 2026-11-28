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Madrid, 28 nov (EFE).- Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno pasan la jornada de reflexión principalmente en familia tras una intensa campaña del 29N, aunque Pedro Sánchez (PSOE) suma hacer deporte y Alberto Núñez Feijóo (PP) viaja a Ceuta a una visita de carácter "personal" con el presidente autonómico Juan Jesús Vivas.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección pasará este sábado de jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia, tras los quince días de intensa campaña electoral del 29N.

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Sánchez es un asiduo a practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana, afición que se suma a la de practicar sesiones de carrera combinadas con ejercicios de fuerza, siempre que la agenda se lo permita.

Mañana votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que acudió en las elecciones de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

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El PP ha indicado que Feijóo, antes de estar este sábado con su familia en Madrid, irá a Ceuta para cumplir "un compromiso personal" con Vivas.

Se trataría de la sexta visita del líder de los populares a la ciudad autónoma desde finales de julio.

Las fuentes explican que el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, pero pasará allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí, y que por la tarde estará con su pareja y con su hijo.

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Santiago Abascal (Vox) pasará el día en familia "tras mes y medio recorriendo el país", han comentado fuentes del partido a EFE.

Tras 12.000 kilómetros de campaña, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, viaja en tren desde la estación de Atocha (Madrid) hasta Barcelona, para pasar allí el día con su familia y votar el domingo.

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Desde el Frente Amplio han destacado la intensa agenda llevada a cabo estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.

Irene Montero, candidata de Podemos, pasa este sábado de reflexión en su domicilio con su familia "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", han indicado desde la formación morada.

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Esta mañana ha salido a pasear al campo junto a su perra Rumba y mañana ejercerá su derecho a voto en un colegio electoral de La Navata (Madrid) acompañada de otros dirigentes del partido.

El día de descanso del cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, arrancará con un poco de deporte por la mañana, para oxigenarse después de quince intensos días de campaña.

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Otro momento de distensión de su jornada de reflexión llegará al mediodía, cuando el candidato de ERC coma con su familia.

También la jornada de Miriam Nogueras, cabeza de cartel de Junts en las elecciones, consistirá principalmente en pasar buenos ratos con su familia, aunque tampoco descarta practicar un poco de boxeo, una de sus aficiones favoritas.

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La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha acudido durante la jornada de reflexión al mercado de San Martín de San Sebastián, donde ha hecho declaraciones a los medios.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el candidato al Congreso por A Coruña Néstor Rego han compartido este sábado un café con simpatizantes en la cafetería Airas Nunes de Santiago de Compostela, en una jornada de reflexión que ambos han aprovechado para hacer balance de la campaña y agradecer la implicación de la militancia.EFE

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