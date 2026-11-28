El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, pasa la jornada de reflexión de este sábado, 28 de noviembre, cocinando en casa un menú compuesto por platos típicos andaluces, previo a la cita electoral de este domingo 29 de noviembre.
Según ha publicado el propio dirigente en mensaje en la red social X consultado por Europa Press, la jornada previa a los comicios la está dedicando a preparar puchero, coquinas y chicharrones, acompañados de un vino amontillado.
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"Cocinando en casa. Mi jornada de reflexión es insuperable", ha celebrado García en su mensaje compartido en redes sociales antes de la jornada electoral de este domingo.
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