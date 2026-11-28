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Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- Rafa Jódar doblegó este sábado con superioridad al británico Cameron Norrie en el primer partido de las semifinales de la Copa Davis, y abrió el camino a Carlos Alcaraz, que podría sellar el pase de España a la final si vence en el segundo encuentro a Arthur Fery.

El español superó por 6-2, 7-5 al británico en una hora y treinta y dos minutos, en lo que supuso el tercer enfrentamiento entre ambos, con un balance de 3-0 a favor de Jódar.

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Alcaraz podría certificar la clasificación de España a su segunda final consecutiva, en la que espera Italia, si gana a Fery; en caso contrario, se jugaría a todo o nada en el partido de dobles, que enfrentaría a Pedro Martínez y Marcel Granollers contra Henry Patten y Neal Skupski.

El partido lo controló el español de principio a fin. Con 2-2 en el marcador, el de Leganés rompió, en su segunda bola de 'break', el servicio al británico, después de restar un potente saque de Norrie y poner la bola milimétricamente al fondo de la pista.

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Jódar aprovechó sus saques para tomar la delantera, volvió a neutralizar el de su rival y cerró el primer parcial, de oficio, en treinta y dos minutos.

El madrileño desarboló por completo a su rival, se mostró muy cómodo, supo leer bien el partido y se apoyó en sus latigazos de derecha para hacerse con puntos reñidos después de largos intercambios.

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En el segundo set, Jódar volvió a romper el segundo saque de su rival, después de tener cinco bolas de 'break', y su contrincante no encontró la forma de darle la vuelta a un partido que no controló en ningún momento.

Jódar disfrutó. A mitad del segundo set, tuvo que paralizar varios de sus intentos de saque después de que un niño se pusiera a llorar. Lejos de enfadarse, el madrileño saludó al pequeño desde la pista, que acalló sus quejidos y dejó que el español se lanzara a por la victoria.

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Después de que Norrie le robara un saque a Jódar, aunque insuficiente, el español, arropado por cientos de compatriotas que se acercaron a apoyar al número 10, cerró la segunda manga, más disputada que la inicial, después de una hora y un minuto.

Este supuso el tercer enfrentamiento entre ambos. En los dos anteriores, Jódar superó a Norrie, primero en el Torneo de Acapulco, y luego en el Conde de Godó de Barcelona, en sendos encuentros por 6-3 y 6-2.

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Después de ceder el primer set en los cuartos de final contra el austriaco Jurij Rodionov, contra el que se recompuso para remontar, el español despejó dudas, se echó a las espaldas al país y cumplió con su parte.

Ahora es turno de Alcaraz, aunque en caso de que Fery consiga la victoria, el pase a la final se resolvería en el partido de dobles, que enfrentaría, previsiblemente, a Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Henry Patten y Neal Skupski. EFE

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