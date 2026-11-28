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Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- El español Rafa Jódar afirmó este sábado, tras ganar el primer partido de las semifinales de la Copa Davis ante el británico Cameron Norrie, que representar a España en esta competición es "una sensación única", que ahora toca animar a Carlos Alcaraz "sin presión" y que está "muy contento" por haber conseguido el primer punto para su equipo.

"Representar a tu país en unas semifinales de Copa Davis, darle el primer punto en este formato, en el que solo hay que ganar dos, es una sensación única", declaró el tenista español en zona mixta a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, tras destacar la importancia de su victoria para situar a España por delante en la eliminatoria.

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"Ahora, toca animar a Carlos sin presión, porque todavía tenemos dos oportunidades para estar en la final y, si Carlos consigue cerrarlo en el individual, pues tendremos más tiempo para descansar de cara a la final", dijo, después de que el murciano pasara justo por su lado levantando el puño.

Jódar reconoció que el encuentro fue complicado, especialmente en el segundo set, aunque aseguró que supo mantener la fortaleza mental para superar los momentos más difíciles.

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"A pesar de que las cosas se han puesto difíciles en el segundo set, he sido capaz de estar mentalmente muy fuerte, de jugar mi juego y de dar el primer punto a España", explicó.

El español señaló que el primer encuentro de la eliminatoria, frente a Austria, le ayudó a adaptarse a las condiciones de la competición y aseguró que este sábado había sentido bien la pelota desde el comienzo.

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Y destacó el nivel de Norrie, de quien dijo que "jugó muy bien", y reconoció que no había sido fácil cerrar el partido.

"Al final he podido ayudar a mi equipo, que es lo más importante. He dado el primer punto y todavía queda mucho en esta eliminatoria si queremos pasar a la final, o sea que ahora es momento de animar a Carlitos y esperemos que él pueda cerrarlo en el individual y no haga falta un dobles decisivo", insistió.

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Jódar derrotó con autoridad al británico Norrie por 6-2 y 7-5 en las semifinales de la Copa Davis, dando a España el primer punto de la eliminatoria frente a Gran Bretaña.

Ahora, Alcaraz tendrá la oportunidad de asegurar el pase de España a su segunda final consecutiva si consigue vencer a Arthur Fery; de lo contrario, la clasificación se decidirá en el partido de dobles. EFE

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