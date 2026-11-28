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Bogotá, 27 nov (EFE).- El ciclista colombiano Harold Tejada fue suspendido provisionalmente este viernes por presunto dopaje por la Agencia Internacional de Controles (ITA, por sus siglas en inglés) y el equipo Netcompany Ineos, que lo había fichado para la temporada 2027, le canceló su contrato.

La ITA acusó a Tejada de "una infracción a las normas 'antidoping' por el uso de una sustancia prohibida o un método prohibido, basándose en anomalías inexplicables en su pasaporte biológico de atleta".

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"Se le ha notificado la acusación al ciclista, quien tiene derecho a proporcionar información adicional. El ciclista tiene la posibilidad de aceptar las consecuencias de su infracción o de solicitar que el asunto se remita al Tribunal Antidopaje de la UCI para una audiencia", agregó la información.

Según la ITA, Tejada tiene derecho a impugnar la suspensión provisional y solicitar su levantamiento.

El ciclista de 29 años, que fue décimo en la Vuelta a España de este año y corre desde 2020 con el Astana, confirmó que fue notificado del "inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje" en su contra.

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"Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso con pleno respeto por las autoridades antidopaje y por las instituciones del ciclismo. Mi equipo legal y médico trabajará para ejercer mi defensa ante las instancias pertinentes", añadió Tejada en un comunicado.

Frente a lo ocurrido, el equipo que lo había fichado para el próximo año escribió en X, sin más detalles: "Netcompany Ineos y Harold Tejada han acordado poner fin a su contrato para la temporada 2027, antes de que él se incorporara al equipo el 1 de enero". EFE

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