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Sant Joan Despí (Barcelona), 28 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha defendido las rotaciones que últimamente está llevando a cabo en el equipo y que seguirán este domingo en la visita al campo del Deportivo en LaLiga EA Sports, recordando además, que "el miércoles hay otro partido importante", esta vez ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

"Tenemos una enorme calidad en la plantilla y es importante ofrecer a todos los minutos que se merecen. Y también debemos de tener en cuenta a los lesionados", ha explicado Flick, quien ha precisado que, para el estilo de juego que practica el Barça, "es importante que los jugadores estén frescos y encuentren la intensidad necesaria en el terreno de juego".

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En este sentido, el preparador del conjunto azulgrana ha adelantado que el central Gerard Martín, "que está jugando continuamente a un nivel muy alto", también "necesita descansar", dejando entrever que podría ser el siguiente en empezar desde el banquillo.

Ante el Sabah de Azerbaiyán, en el último duelo de la Liga de Campeones, Flick pudo dar un respiro a varios de sus titulares. Lamine Yamal no viajó por una molestias leves en el tobillo derecho, Pau Cubarsí y Eric García se quedaron en el banquillo, Pedri únicamente jugó media parte, y Joao Cancelo y Raphinha participaron solo en la recta final del encuentro.

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Todos ellos serán de la partida en el Estadio Abanca-Riazor, donde el técnico alemán se reencontrará con el centrocampista Marc Casadó, cedido por el Barcelona al Deportivo en el pasado mercado estival.

"Con su actitud y mentalidad, Casadó va a ayudar mucho el Depor, donde también es una pieza muy importante en el vestuario. Estoy muy contento de que esté jugando después de su lesión, y lo único que puede decir son cosas positivas de él: es un gran jugador, un gran tipo y un gran profesional", ha resumido.

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Respecto a la lista de lesionados, Flick ha confirmado que el centrocampista Marc Bernal y el defensa Alejandro Balde no se han recuperado a tiempo de sus molestias y no viajarán a La Coruña. Pero que sí que entrarán en la convocatoria el centrocampista Rodri Hernández y el defensa Andreas Christensen tras recibir el alta médica.

Tampoco estará el centrocampista Fermín López, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Villarreal. Dani Olmo ocupará su puesto en el once, y el entrenador del Barcelona ha precisado que gana y qué pierde el equipo con el cambio.

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"Fermín estaba en un buen momento. Nos da mucho con sus carreras desde la segunda línea y esas cosas imprevisibles que hace y no las ves venir. Dani, en cambio, es un jugador que puede controlar más el partido y dar la última asistencia. Nos aportan cosas diferentes, pero ambos tienen una enorme calidad", ha explicado.

Ante el Deportivo, Flick espera que el equipo aprenda de los errores defensivos. El último le costó el gol del honor del Sabah, en una acción que hizo enojar mucho al técnico.

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"Cometimos un error similar al que cometimos contra el Villarreal y estaba un poco enfadado por la situación, ya que siempre hablamos estas cosas para que no se repitan. Obviamente me hubiera gustado ganar por 0-4 en lugar de por 1-4, pero el objetivo era llevarnos los tres puntos y lo conseguimos", ha comentado quitándole hierro.

El Barça se enfrentará mañana al Depor sabiendo el resultado de Real Madrid y Atlético, que juegan este sábado, pero Flick también ha restado importancia a este hecho, apuntando que "siempre hay presión" en un club como el catalán.

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"Cuando firmas el contrato es algo que ya sabes; no hay excusas", ha afirmado Flick, a quien tampoco le preocupa el cansancio de sus jugadores, tras hacer un viaje de 8.000 Km, entre ida y vuelta, en el último desplazamiento de Champions: "Después de ver a los jugadores entrenar hoy, las sensaciones han sido aún más buenas de lo que me esperaba".

Por último, Hansi Flick ha valorado el rendimiento del centrocampista del filial Ebrima Tunkara, que está siendo una de las grandes sensaciones del Mundial sub-17 con España.

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"Ebrima es un gran talento, lo vimos cuanto estuvo entrenando con nosotros durante la pretemporada. Creo que tiene un futuro brillante por delante aquí en este club", ha sentenciado. EFE

(foto) (vídeo)