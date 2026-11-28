Guardar

Buenos Aires, 27 nov (EFE). El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este viernes investigar una transferencia de 260 millones de pesos (160 mil dólares) realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, como parte de una causa por enriquecimiento ilícito.

La operación, realizada el 6 de junio de 2023, no figura en las cuentas del dirigente ni en sus declaraciones juradas, según advirtió el fiscal el escrito al que accedió EFE.

PUBLICIDAD

El fiscal pidió que se requiriera a la AFA la orden de pago, el concepto y el acto que la autorizó, entre otros detalles de la operación.

El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, a cargo de esta investigación y quien debe decidir si profundiza la investigación.

Solicitó, a su vez, que se investigaran otras 74 transferencias realizadas por la AFA entre 2020 y 2026, por un total de 10.400 millones de pesos (6.400 dólares), y todos los pagos registrados a favor de Tapia durante el período comprendido entre los años 2016 y 2026.

PUBLICIDAD

El objetivo, explicó la fiscalía, es “establecer la composición patrimonial”, así como ”el modo de adquisición, las mejoras y el valor real del patrimonio inmobiliario” de Tapia.

Tapia, además de presidente de la AFA, es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), un organismo mixto encargado de la gestión de residuos en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

En ese rol que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, ya que se trata de una figura penal destinada exclusivamente a funcionarios públicos.

La investigación se inició el pasado abril con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quién mantuvo un vínculo comercial con la AFA hasta marzo de 2023.

PUBLICIDAD

En paralelo, tanto la AFA como su presidente fueron embargados y procesados el pasado 30 de marzo.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares). EFE

PUBLICIDAD