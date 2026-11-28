Guardar

Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- El capitán del equipo de España, David Ferrer, aseguró este sábado tras clasificar a la final de la Copa Davis, en la que espera Italia, que "la vida puede ser maravillosa" cuando compites con un jugador como Carlos Alcaraz, y que el duelo ante el anfitrión y vigente campeón el domingo será "una gran oportunidad para tomar la revancha".

"Carlos no es que sea el líder, es que es el jugador y la persona que necesitamos para ganar la Copa Davis. Cuando tienes a un Carlos Alcaraz en el equipo, la vida puede ser maravillosa y puede ser mucho más fácil, como decía Andrés Montes", afirmó el técnico en rueda de prensa, después de la semifinal en la que España se impuso 2-0 a Gran Bretaña con victorias de Rafa Jódar y Alcaraz.

PUBLICIDAD

"Carlos nos aporta, sobre todo, humildad y respeto. Y para alguien de la figura de Carlos, con todo lo que ha conseguido, que sea uno más, bueno, dice mucho de él", agregó.

Ferrer, que dejará el cargo como capitán del equipo de España después de esta Copa Davis para incorporarse al equipo técnico del noruego Casper Ruud, aseguró que, como líder, intenta transmitir "calma y tranquilidad".

PUBLICIDAD

"Por suerte esta semana ha ido todo mejor, mucho mejor de lo esperado, ¿no? Ganamos 2-0 el primer día, hoy hemos ganado 2-0. Y eso para afrontar una final de Copa Davis con condiciones físicas al 100% es importante. En ese aspecto estoy bastante satisfecho", subrayó.

El valenciano dijo que "nervios siempre hay, pero los relativizas". "Honestamente, estoy contento de tener otra oportunidad de ganar la Copa Davis como capitán. El año pasado estuvimos cerca y, lo que más me hace es el compromiso por parte de todos los jugadores", apostilló.

PUBLICIDAD

"Estar aquí con ellos es un privilegio y es una suerte. Así que mañana será mi último día como capitán y me lo voy a pasar bien con ellos porque obviamente queremos ganar y en eso estamos mentalizados desde que vinimos la semana pasada y ya está. Y cuando acabe el día, pues a seguir adelante", valoró.

Sobre los partidos de este sábado, Ferrer dijo que fue "un día estupendo", que está "muy contento" con el equipo.

España busca su séptima 'ensaladera' este domingo contra Italia, rival que ya le ganó el año pasado en la final y que busca su cuarto título consecutivo, el quinto en su palmarés. EFE

PUBLICIDAD

(foto)