28/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la terraza de una cafetería, a 28 de noviembre de 2026, en Ceuta (España). Feijóo ha viajado a Ceuta para pasar la jornada de reflexión en compañía del presidente de la Ciudad Autónoma. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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El candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Ceuta este sábado para pasar allí parte de la jornada de reflexión, como le prometió al jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas.

El gallego ha aterrizado en el helipuerto de la ciudad en torno a las 11.00 horas, donde ha sido recibido por el presidente ceutí y otros miembros destacados de la cúpula del PP en la ciudad autónoma.

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Feijóo ha llegado solo a Ceuta, sin la compañía de su familia, con quienes se reunirá pasadas las 17.00 horas, cuando tiene previsto regresar a la península. Vivas ha preparado para él una pequeña ruta por el centro de la ciudad.

El 'tour' ha comenzado en el santuario de Nuestra Señora de África. El aspirante a presidir el Gobierno nacional ha llevado en su muñeca una pulsera de la patrona de Ceuta durante toda la campaña, y este sábado ha querido ir a rezarle.

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A continuación, han caminado por el centro mientras numerosos ceutíes, sorprendidos al verle, se han detenido con él para hacerse una foto o charlar. Vivas y Feijóo han continuado hasta detenerse en una cafetería, donde el candidato ha tomado un café.

El recorrido continua por el Paseo del Revellín, una de las calles principales de la ciudad. Según fuentes del partido, Vivas llevará a Feijóo hasta la tienda oficial de la Agrupación Deportiva (AD) Ceuta, donde prevé regalarle una camiseta del equipo de fútbol de la ciudad.

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