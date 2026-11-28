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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La victoria sobre Nueva Zelanda (26-12) no le ha bastado a la selección española de rugby 7 para meterse en las semifinales del torneo de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), debido a que en esta jornada inaugural de viernes ha perdido sus otros partidos ante Francia (12-19) y Fiyi (0-34).

Dos errores de Antón Legorburu, una retención y un 'avant', permitieron a Francia cobrar una ventaja temprana (0-12) mediante Jordan Sepho y Antoine Zeghdar, dos de los supervivientes del plantel que logró el oro olímpico en París, en el debut de España en este curso 26/27.

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Sin embargo, una placaje peligroso de Paul Riva sobre Alejandro Laforga provocó la exclusión temporal del capitán francés, dos minutos durante los cuales el combinado nacional empató gracias a una marca de Manu Moreno tras capturar una 'touche' a cinco metros y a otra del propio Legorburu.

Los galos impusieron su experiencia en la segunda mitad, en la que monopolizaron la posesión para impedir los ataques de España y golpearon a falta de menos de dos minutos, cuando Enahemo Artaud recibió en la posición de apertura, congeló a Moreno con un cambio de pies eléctrico y anotó entre palos el ensayo del triunfo (12-19).

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Una mala gestión del saque inicial permitió a Andrew Knewstubb adelantar a Nueva Zelanda en la primera jugada del partido, pero los 'Black Sevens' prolongaron la mala racha de la últimas temporadas contra España, que enseguida empató al ganarle Laforga el duelo individual a su defensor.

Josep Serres recogió el balón de la base de un 'ruck' para darle a los 'Leones' la ventaja al descanso (12-5), Jayden Keelan volvió a poner las tablas en la primera acción de la segunda parte y los ensayos consecutivos de Gabriel Rocaries, tras una fantástica acción colectiva, y Moreno, que ganó el reinicio con un salto felino, decantaron el marcador (26-12).

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En el cierre del grupo contra Fiyi, España sufrió un inicio catastrófico que el ala Akuila Dranivotua sancionó con dos ensayos en las dos primeras acciones de ataque para poner una distancia en el marcado (0-12), que Aquino Savenaca y Kavekini Tanivanuakula duplicaron antes del descanso (0-24).

Sin energía ni poder de reacción, los 'Leones' tampoco pudieron montar ninguna ofensiva en el segundo periodo, en el que los polinesios movieron el oval sin demasiada mordiente, pese a lo cual anotaron gracias a Dranivotua, que completó un triplete, y a Iowane Teba (0-34). EFE

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