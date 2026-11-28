Washington, 27 nov (EFE).- El Inter Miami de Lionel Messi cayó eliminado este viernes ante el Columbus Crew en la primera ronda de los 'playoff' de la MLS, tras perder por 1-0 el segundo partido de la eliminatoria con un gol en el último minuto del uruguayo Santiago Rodríguez.
El Inter, que defendía el título de liga de 2025, también perdió el primer duelo en Miami por 0-3. EFE
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