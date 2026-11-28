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La Restinga (El Hierro), 28 nov (EFE).- El Hierro ha vivido este sábado una jornada de tregua, sin nuevas operaciones de rescate durante la jornada, después de la tragedia ocurrida ayer al sur de la isla, mientras continúa la atención sanitaria a los supervivientes y se desarrollan los trabajos forenses sobre los 14 cadáveres recuperados.

Los cuerpos permanecen en el tanatorio de La Frontera, sede del Instituto de Medicina Legal en El Hierro, donde está previsto que se realicen las autopsias tras el refuerzo del equipo, que cuenta ahora mismo con dos forenses, según apuntaron a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno canario.

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Está previsto que, llegado el momento de los entierros, los cuerpos se distribuyan entre los tres municipios de la isla, Valverde, La Frontera y El Pinar, como ya ocurrió en una tragedia anterior en la que seis migrantes fallecidos fueron sepultados entre los tres ayuntamiento de El Hierro.

La jornada ha estado marcada también por la evolución de los migrantes que permanecen hospitalizados.

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes atiende a 20 personas, 14 de ellas ingresadas y otras seis en observación en Urgencias, todas estables salvo una que permanece estable dentro de la gravedad.

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Esta última será trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, mientras que otros tres pacientes que se encuentran estables serán derivados desde Urgencias al hospital de campaña desplegado por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La cifra de ingresos de migrantes es la más alta registrada hasta ahora en el hospital herreño, que dispone de 31 camas instaladas para atender tanto a la población residente como a las personas migrantes.

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El hospital de campaña de la UME comenzó a asumir este viernes parte de la atención que hasta entonces prestaba el puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, con el objetivo de aliviar la carga asistencial del centro hospitalario.

Todo ello ocurre después de que este viernes fuera rescatado un cayuco que había quedado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro después de diez días de navegación desde Banjul (Gambia), con personas de Senegal, Gambia y Mali a bordo.

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Catorce cadáveres fueron finalmente desembarcados en La Restinga, mientras que varios de los supervivientes llegaron exhaustos y con cuadros de deshidratación e hipotermia, hasta el punto de que algunos tuvieron que ser desembarcados en camilla o silla de ruedas.

Uno de los ocupantes se había negado inicialmente a abandonar el cayuco para no separarse de sus compañeros fallecidos y permaneció a bordo mientras la embarcación era remolcada hacia El Hierro.

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No logró sobrevivir al trayecto y su cuerpo fue uno de los 14 recuperados.

La ONG Caminando Fronteras sostiene, a partir de la información recabada entre familiares y comunidades de migrantes, que en el cayuco viajaban en total unas 120 personas, lo que elevaría a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.

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La portavoz de esta ONG, Helena Maleno, ha explicado en declaraciones a EFE que el colectivo trata todavía de localizar a dos jóvenes malienses y ha reclamado que los supervivientes reciban atención psicológica adecuada tras una experiencia que, según ha señalado, los ha dejado en estado de conmoción. EFE

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(foto)