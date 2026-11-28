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Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- El Elche y la empresa ilicitana de calzado infantil Garvalín han puesto en marcha este sábado una iniciativa conjunta contra los insultos en el fútbol con motivo del Día Mundial de la Infancia durante el partido ante el Atlético de Madrid en el estadio Martínez Valero.

La acción ha tenido su momento principal durante el anuncio de la alineación del Elche, cuando los videomarcadores del Martínez Valero mostrarán los rostros de los jugadores dibujados por niños, hijos de futbolistas y trabajadores de Garvalín, en sustitución de las fotografías habituales de la plantilla.

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Tras la presentación del once inicial, los videomarcadores lanzarán un mensaje dirigido a los aficionados y en referencia a los niños en la gradas.

“¿Van a aprender a animar o a insultar?", pregunta con la que los impulsores de la campaña pretenden invitar a la reflexión sobre el comportamiento en las gradas.

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La iniciativa parte de la idea de que el fútbol es una de las aficiones que más comparten las familias y de que los niños escuchan en los estadios tanto los goles y los cánticos como los insultos.

Por este motivo, según ha explicado el club, la campaña no señala a ningún colectivo ni a ningún aficionado en particular, sino que interpela directamente “a los adultos sobre el ejemplo que ofrecen a los más pequeños”.

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La acción ha continuado durante el encuentro con la presencia del mismo mensaje en las vallas de la U televisiva.

La campaña es una iniciativa conjunta del Elche CF y Garvalín, empresa ilicitana especializada en calzado infantil desde 1968, y cuenta con el respaldo de LaLiga. EFE

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