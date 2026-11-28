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Palma de Mallorca/Castellón, 28 nov (EFE).- RCD Mallorca y Castellón se verán las caras en el Estadio de Son Moix en un duelo de colosos de LaLiga Hypermotion, en el que los locales no quieren descolgarse del ascenso directo que ahora ven a nueve puntos, precisamente los que marca el conjunto visitante, que si gana pondrá tierra de por medio.

Los bermellones llevan sin perder sus últimos siete partidos pero en cinco jornadas han terminado empatando, la última de ellas en Tenerife, sumando solo dos victorias ante Cádiz y Las Palmas.

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Las dudas sobre la realidad del Mallorca son cada vez más grandes en el entorno, con la figura del técnico, Luis García, en entredicho para su afición, debido a la pobre imagen que han mostrado en el último mes y medio, sin alcanzar la evolución en el juego de la que se hablaba en las primeras semanas de Liga.

Las bajas han sido un condicionante para el cuerpo técnico, que tampoco podrá contar esta semana con Manuel Morlanes, Antonio Roca, Antonio Sánchez y John Chetauya, pero recupera para la causa a Alberto Moreno y David López.

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El once, sin embargo, tendrá pocos cambios respecto al del pasado sábado en Tenerife, con la entrada de Alberto Moreno en la izquierda como posible única novedad, dando continuidad a futbolistas como Sergi Darder o Adrián Liso, que vienen creciendo con el paso de la temporada.

La clave para el Mallorca pasará por elevar sus prestaciones ofensivas, ya que es uno de los equipos que mejor llega al tercio final de campo pero siempre tiene problemas para transformar su dominio en goles, algo que la mejor defensa de la categoría no perdonará si se vuelve a repetir.

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El Castellón, por su parte, afronta su visita a Mallorca con el objetivo de sumar su séptima victoria a domicilio y reforzar su condición de mejor visitante del campeonato, una condición que avalan sus resultados lejos del SkyFi Castalia, donde únicamente ha cedido un empate y una derrota.

El técnico albinegro, Pablo Hernández, recupera a Alberto Jiménez, ausente en el último encuentro por un proceso vírico que afectó a varios integrantes de la plantilla, y a su máximo goleador, Isra Suero, que regresa tras perderse los dos últimos compromisos por lesión.

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Por el contrario, Rodrigo Rêgo, Fran Castillo y Fabrizio Brignani continúan en la enfermería y no estarán disponibles para el encuentro.

La recuperación de Alberto Jiménez permitirá al entrenador orellut recomponer el centro de la defensa, mientras que Maty Orozco y Diego Barri asumirán la dirección del juego en el centro del campo, con Camara como referencia ofensiva y Adam Jakobsen en labores de acompañamiento.

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-Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Tenas; Puigmal, Valjent, Raíllo, Moreno; Darder, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes, Liso.

CD Castellón: Matthys; Juanjo, Sienra, Mellot, Alberto Jiménez; Barri, Orozco; Pablo Santiago, Córdoba, Jakobsen y Camara.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité andaluz).

Hora: 16:15.

Campo: Estadio Mallorca Son Moix. EFE

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