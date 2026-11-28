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Barcelona, 28 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Eder Sarabia, ha afirmado este sábado que, en el proceso de adaptación al estilo del nuevo técnico, tanto los jugadores como los asistentes están siendo "capaces de ir construyendo y ser competitivos" al mismo tiempo.

Sobre la metamorfosis del cuadro perico, Sarabia ha subrayado que hay "entendimiento y ganas" entre los futbolistas. "Seguramente, nos falten más entrenamientos y estar en situaciones de más presión", ha reconocido.

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No obstante, ha clarificado que no hay plazos: "Es un proceso en el que quiero que todo se vaya integrando de manera natural y que ellos me vayan mostrando lo que tienen. El modelo nunca tiene que ser limitante, sino potenciador".

Sobre la gran victoria lograda por los blanquiazules la pasada jornada a domicilio ante el Athletic Club de Bilbao (0-1), ha comentado que ese fue el encuentro en el que "menos ocasiones y menos posesión" habían tenido los leones.

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"La segunda parte nos faltaron cosas con balón, pero sin balón lo hicimos muy bien. Se trata de tener muchos registros, ser competitivos e ir creciendo con los puntos".

Sin embargo, el entrenador vasco ya tiene la mirada puesta en el partido del próximo lunes que enfrentará al cuadro perico ante el Getafe (21:00 horas). Y del conjunto madrileño ha destacado que "tiene cualidades para recuperar, aprovecha bien los errores, es bueno a balón parado, y sabe presionar muy bien arriba".

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Por ello, en su opinión, el Espanyol debe manejar varias alternativas según lo que plantee su rival. "Vamos a ver si nos dejan avanzar. A partir de una buena salida de balón, podemos llevar el partido donde queremos, manejarlo bien y no cometer errores tontos. Tener más la pelota no significa que juegues a lo que quieres", ha reflexionado.

Tras saber que el Espanyol jugaría la decimosexta jornada de la competición de nuevo un lunes a las 21:00, el club realizó un comunicado protestando por los horarios, algo que su entrenador apoya.

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"Me parece bien que el club muestre su opinión. Hay que entender a la afición y que somos el equipo que más ha jugado en lunes y viernes. Hay planificaciones: hemos tenido diez días, después tendremos cuatro, y después diez", ha criticado.

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a la afición para que, a pesar de que el choque ante el Getafe sea en lunes, llene el RCDE Stadium: "Necesitamos a nuestra afición. Es un día muy importante para poder reforzar esas sensaciones que estamos transmitiendo. Queremos ganar con nuestra gente, y eso va porque generemos un ambiente lo más mágico posible. Eso es lo más bonito del fútbol". EFE

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