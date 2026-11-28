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Ceuta, 28 nov (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido esta madrugada a dos personas que pilotaban sendas embarcaciones tipo phantom en cuyo interior había 21 migrantes marroquíes.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención se ha producido como consecuencia del control que lleva a cabo el Servicio Marítimo por la continua salida de embarcaciones con migrantes, de los que permanecen en la ciudad tras la crisis migratoria de julio.

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Los agentes advirtieron la navegación sospechosa de dos embarcaciones de las que habitualmente se utilizan para el transporte de drogas, por lo que procedieron a interceptarlas.

En el primer caso, los agentes interceptaron la embarcación después de que el piloto intentara darse a la fuga, siendo finalmente detenido tras una persecución.

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A bordo de la embarcación viajaban 12 migrantes marroquíes que habían entrado en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La segunda embarcación, también tipo phantom, fue interceptada después de que la misma sufriera una avería del motor en mitad del trayecto y que el piloto no dudara en arrojarse al mar para escapar a nado hacia la costa, dejando a la deriva a los nueve migrantes que iban a bordo.

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La Guardia Civil consiguió el arresto del piloto, además de los tripulantes de la phantom.

Los dos detenidos serán presentados ante la autoridad judicial por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras los 21 migrantes serán trasladados a las dependencias policiales para aplicarles la Ley de Extranjería. EFE

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