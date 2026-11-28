Guardar

Montevideo, 28 nov (EFE).- Un total de 67.742 personas ingresaron a Uruguay en la previa de la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado entre el argentino Estudiantes de la Plata y el brasileño Palmeiras.

Según informó la Dirección Nacional de Migración, entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 (09:00 hora GMT) de este sábado, el mayor volumen de arribos fue de 17.898 ingresos en el paso fronterizo de la ciudad de Fray Bentos, en el departamento (provincia) de Río Negro, que limita con la localidad argentina de Gualegaychú.

PUBLICIDAD

En el departamento de Colonia, al que se llega por vía marítima, se registró el ingreso de 15.126 personas, mientras que 10.764 ingresaron por vía aérea y llegaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

También ingresaron 7.004 personas por la ciudad de Chuy, que limita con Brasil y 4.614 lo hicieron por Paysandú, en la frontera con la ciudad argentina de Colón, en Entre Ríos.

PUBLICIDAD

Finalmente, por el Puerto de Montevideo ingresaron 3.307 personas. El resto de los pasos de frontera habilitados sumaron 9.029 ingresos.

"Al cierre de este balance, el flujo migratorio se mantiene sostenido y constante en los principales accesos al territorio nacional", comunicó Migración y añade que los datos están sujetos a modificación.

PUBLICIDAD

Este sábado, el equipo brasileño y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Centenario desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en busca de la gloria eterna.

De esta forma, reeditarán la final de 1968, disputada en el mismo escenario y que acabó con victoria por 2-0 de los argentinos en el duelo de desempate. EFE

PUBLICIDAD