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Miami (EE.UU.), 27 nov (EFE).- La estrella de la lucha libre Bronson Reed, de la compañía World Wrestling Entertainment (WWE) de Estados Unidos, a los 38 años de edad por "complicaciones médicas", según reveló la empresa en un comunicado.

"La WWE está devastada por anunciar que Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, falleció hoy a la edad de 38 años debido a complicaciones médicas", informó la empresa en un comunicado de tres párrafos en el que no ofreció más detalles sobre el deceso.

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La compañía describió al luchador, nacido en Australia, como "una figura imponente en la WWE", además de "una persona extraordinaria, un hombre devoto de su familia y un colega muy querido".

"Nuestros pensamientos y nuestras más profundas condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa embarazada, Paige, su hija, así como con sus amigos, compañeros de trabajo y fanáticos", concluyó.

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Haley quedó lesionado tras su última pelea en el evento Crown Jewel en Arabia Saudita, donde resultó con fracturas de costillas y una laceración renal o desgarro en los riñones, por lo que permaneció un tiempo en el país árabe antes de regresar a Estados Unidos, según la prensa estadounidense.

Su muerte es la segunda en sacudir al mundo de la lucha libre en los últimos meses, pues en septiembre falleció el luchador inglés Benjamin Satterley, de 40 años de edad, por un ataque de asma en Illinois un día después de haber luchado en el evento 'All Elite Wrestling’s All Out'.

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Mientras que en julio de 2025 falleció Hulk Hogan a los 71 años de edad tras ser una de las principales leyendas de la World Wrestling Entertainment (WWE). EFE