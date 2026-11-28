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Murcia, 28 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Cartagena, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de la comarca, la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación local se han opuesto este sábado unánimemente al traslado a ese puerto del buque Med Emre naufragado en Ibiza.

Tras reunirse con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, sus responsables, Noelia Arroyo, Miguel Ángel Jiménez, Bartolomé Navarro y Mateo Varela, respectivamente, han mostrado su negativa a la llegada del buque cargado de combustible arrastrado por un remolcador.

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En nombre de los pescadores, Navarro ha puesto en duda que arribe a Cartagena este lunes, como prevé el Gobierno: "Eso es mentira porque de ese barco los remolcadores vienen tirando muy poquito a poco, a una milla o milla y media por hora de velocidad (entre 1,8 y 2,8 kilómetros) y todavía quedan muchas para llegar aquí".

"Debajo del agua hay entre 30 y 40 metros de casco, el puente y toda la infraestructura del barco. Cuando los remolcadores tiran, el agua que pasa por debajo le va haciendo fuerza al puente y como este salte, va a arrancar la cubierta y el buque se va a partir en dos", explicaba.

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Además, en Cartagena, para la fecha que calcula Navarro que el carguero llegará, entre el próximo martes por la noche y el miércoles por la mañana, las previsiones son de viento de poniente con mucha fuerza, con lo que "la mar estará malísima" para ese barco que va boca abajo.

"No quiero ni pensar que cuando vayan a hacer la maniobra para meterlo a la dársena el barco se parta con ocho millones de litros de gasóleo. Eso es un disparate. No se ha presentado ningún informe técnico ni medioambiental, no se ha valorado nada", ha añadido, tras lo que ha advertido del posible peligro para los caladeros locales de pesca pues "puede arruinar a miles de familias y hacer que desaparezca toda la posidonia en caso de accidente".

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Ha recordado que Murcia es la única región de toda Europa con tres reservas marinas, Islas Hormigas, Cabo Tiñoso y Cabo Cope y un parque regional, el de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, protegido por la red comunitaria de espacios ambientales Natura 2000.

"En el sector pesquero y agricultor estamos muy preocupados. Los daños colaterales pueden ser tremendos si hay una pequeña fuga. Ya está bien, ¿no? Es una barbaridad el traslado de un barco que es una bomba y la retirada posterior del combustible. Hay que tomar medidas más serias y son un poco elocuentes las decisiones que toma este Gobierno", ha concluido.

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Desde el organismo cameral, Valera entiende que puede ser "un movimiento político para que el barco llegue después de las elecciones" y ve "penoso que tengamos que estar viviendo esto cuando se podían haber tomado otra vez otro tipo de decisiones".

En nombre de la patronal comarcal, Jiménez ha reiterado su "total desencuentro" con la medida de traer el buque desde un punto a más de 200 kilómetros repleto de combustible", por lo que ha exigido al Gobierno "que tome otras decisiones, que lo valore, pues evidentemente tiene un alto riesgo no solo medioambiental, sino además militar e industrial, con Repsol produciendo mucho crudo y 19 barcos de la Armada", el arsenal y otros efectivos.

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"Cartagena no puede acogerlo, no puede, hay que medir, no se puede valorar este movimiento que pone en riesgo evidentemente nuestro ecosistema", ha rematado.

Tras participar en la reunión a la que han asistido también los consejeros de Emergencias, Medio Ambiente y Fomento, la alcaldesa de Cartagena ha dicho estar siguiendo la operación "con mucha preocupación por el peligro medioambiental y el tremendo impacto socioeconómico que puede tener".

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En opinión de Arroyo, nadie les asegura que no haya riesgo de catástrofe ambiental: "Más bien nos tememos todo lo peor, que pueda, en esa operación tan compleja, ocurrir algún imprevisto que tenga consecuencias nefastas e irreversibles para Cartagena y la región".

"¿Solo se acuerdan del puerto de Cartagena para estas decisiones? No damos crédito. Estamos totalmente en contra. La rechazamos y queremos conocer los motivos y las alternativas", por lo que el consistorio cartagenero se adherirá al recurso del Ejecutivo autonómico para pedir medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que eviten la llegada del barco, ha agregado.

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Ha concluido que seguirá muy de cerca y estará muy vigilante de todos los movimientos del traslado y espera que el Gobierno recapacite, pero mucho se teme que "al final, pues esto son lentejas, ¿no?".EFE

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