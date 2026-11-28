28/05/2023 La presidenta del Govern balear y candidata a la reelección, Francina Armengol, escoge sus papeletas para votar al Colegio Sant Felip Neri, a 28 de mayo de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). Hoy, 28M, se celebran en España elecciones municipales en un total de 8.131 ayuntamientos, elecciones autonómicas en 12 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En las elecciones municipales podrán votar 35.414.655 electores y en las autonómicas que se celebran podrán hacerlo 18.382.505 electores. POLITICA Tomàs Moyà - Europa Press

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La candidata del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, y la candidata de Vox, Maribel Cerezo, ejercerán su derecho a voto este domingo en Palma; el 'número uno' de la lista del PP, José Vicente Marí Bosó, lo hará en Ibiza y, la candidata de Ara Més-Front Ampli, en Manacor.

Está previsto que todos los candidatos voten en las elecciones generales por la mañana. Concretamente, Armengol lo hará a las 10.00 horas en el Col·legi Sant Felip Neri de Palma y Cerezo a las 10.15 horas en el Ceipieem Son Serra, ubicado en La Vileta.

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Por su parte, el candidato 'popular' ejercerá su derecho a voto en Eivissa, en concreto, en el Centre de Creació Jove a las 09.30 horas, mientras que la de Ara Més Front Ampli, lo hará en la Institució Pública Antoni M. Alcover a las 10.00 horas.

Otros candidatos tanto al Congreso como al Senado, según han informado los partidos, votarán también durante la mañana. En el caso de los 'populares', el candidato al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, lo hará en el Casal Can Pere Ignasi de Campos a las 09.00 horas.

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En cuanto a los candidatos 'populares' al Senado por el resto de islas, la de Eivissa, Carmen Ferrer, votará en el CEIP Sant Ciriac (10.30 horas); el de Formentera, Vicent Tur, en Sant Francesc (09.15 horas); y el de Menorca, Ramón Sintes, en el polideportivo del Col.legi Castell de Santa Àgueda (11.00 horas).

Igualmente, los 'número dos' y 'número tres' del PP al Congreso, Antònia Roca y Joan Mesquida, votarán respectivamente a las 09.15 horas en el CEIP Maria Antònia Salvà de Palma y a las 10.00 horas en el IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

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La presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, votará a las 10.00 horas en el CEIP La Balaneguera de Palma; el líder del PP de Mallorca y presidente del Consell, Llorenç Galmés, lo hará a las 09.30 horas en Tercera Edad de Santanyí, mientras que el del PP de Palma y alcalde, Jaime Martínez, votará en el IES Arxiduc Lluis Salvador a las 10.00 horas.

Por otro lado, el 'número dos' del PSOE al Congreso, Marc Pons, votará en Centre de Convencions des Mercadal a las 10.00 horas, y la 'número tres', Milena Herrera, en el CEIP Jesús de Santa Eulària des Riu a la misma hora.

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De los candidatos al Senado, la cabeza de lista de Acord de Progrés por Mallorca, Catalina Cladera, ejercerá su derecho a voto en la Biblioteca Municipal de sa Pobla (11.00 horas); la candidata de Menorca al Senat, Joana Barceló, en la Casa de Cultura de Ciutadella (09.30 horas); el de Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, en el colegio electoral des Cubells de Sant Josep de sa Talaia (09.30 horas); y la de Formentera al Senat, Neus Massanet, en el CEIP Mestre Lluis Andreu de Sant Francesc (10.00 horas).