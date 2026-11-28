Guardar

Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó este sábado, tras ganar al británico Arthur Fery y asegurar el pase de España a la final de la Copa Davis, que están "más preparados, con más ambición y ganas que nunca" para alcanzar un torneo con el que sueña desde pequeño.

"Para mí, estar en esta situación ha sido un sueño desde que era un niño. Estamos más preparados que nunca, con más ambición y ganas que nunca. Las ganas que tengo de mañana, por el sentimiento que tengo, parece que sea el principio del año, os digo la verdad. Mentalmente estoy más preparado, es un día súper importante", dijo el murciano en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Pero vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Yo creo que mañana las emociones pueden ser algo muy positivo si las llevas correctamente o algo negativo si te superan. Y vamos a intentar estar tranquilos, pensar que es un día más, hacer las cosas que veníamos haciendo", agregó.

El tenista, que volvió a jugar después de que el pasado domingo conquistara las Finales ATP, aseguró que la Copa Davis es algo que persigue "durante mucho tiempo" y que mañana será "importante para él".

PUBLICIDAD

"Jugar para España es una sensación diferente. Lo vives todo con mucha emoción, tanto dentro como fuera de la pista. Para ser sincero, estaba nervioso al principio del partido, porque, como has dicho, hacía tiempo que no jugaba un partido de la Copa Davis", apostilló.

Alcaraz subrayó que se siente con confianza, si bien "podría estar más alta": "Si me sintiera al 100 % físicamente, diría que sí. Ganar torneos siempre ayuda a tener confianza. Ahora mismo, diría que podría estar más alta. Así que me alegro de haber alcanzado ese nivel de confianza y voy a intentar aprovecharlo mañana", dijo.

PUBLICIDAD

"Estoy muy contento de haber podido ayudar al equipo y conseguir el punto decisivo para que España llegara a la final. Y mañana será el último paso", apostilló.

Respecto a la edición del año pasado, que no pudo jugar debido a su baja por lesión, el murciano recordó haberse llevado "una gran decepción". "No fue fácil para mí, pero intenté apoyar al equipo todo lo que pude", reveló.

PUBLICIDAD

"El simple hecho de jugar mañana va a ser importante para mí, pero al mismo tiempo va a ser algo nuevo. Sigo experimentando cosas nuevas, sensaciones nuevas, emociones nuevas. Así que voy a intentar afrontarlo lo mejor que pueda. Obviamente, David (Ferrer) y mis compañeros de equipo me van a ayudar, sin duda, y yo también intentaré ayudarles, por supuesto", señaló.

El de El Palmar reveló que gestiona la presión apoyándose en su entorno. "Esos son los que realmente me hacen tener los pies en la tierra, darme cuenta de dónde vengo y de lo que realmente es importante en la vida. Y por eso también las cosas están yendo muy bien", reiteró.

PUBLICIDAD

"Yo creo que lo que le puedo aportar al equipo es algunas vivencias, cómo yo hago las cosas en este tipo de momentos, quizás ayudarles en algún momento de estrés, pero como he dicho, yo creo que la Davis es diferente, se vive diferente", concluyó.

También aseguró estar listo si el capitán, David Ferrer, decide nombrarle, además de en el individual, en la alineación de dobles, aunque mantuvo que es "una ventaja" que España cuente con una pareja tan fuerte sin él, como es la que forman Marcel Granollers y Pedro Martínez.

PUBLICIDAD

España busca su séptima 'ensaladera' este domingo contra Italia, rival que ya le ganó el año pasado en la final y que busca su cuarto título consecutivo, el quinto en su palmarés. EFE

(foto)