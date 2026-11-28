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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El madrileño Adrián Vicente (-68 kg) se ha proclamado este sábado campeón del Grand Prix Final de World Taekwondo, que se disputa en Astaná (Kazajistán), mientras que la alicantina Violeta Díaz (-49 kg) ha conseguido la medalla de plata.

Vicente ha superado en el combate por el oro al jordano Zaid Kareem (2-0), medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que Díaz ha cedido en la final ante la surcoreana Hyang-Gi Kim (0-2).

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El madrileño, que partía como noveno cabeza de serie del torneo, ha protagonizado una destacada actuación en su camino hacia el título, con victorias ante rivales de primer nivel internacional.

En su recorrido ha superado al brasileño Edival Pontes (2-1), bronce olímpico y subcampeón del mundo; al iraní Mahdi Hajimousaei (2-0), subcampeón mundial y campeón de Asia, y al surcoreano Jang Jun (2-0), medallista de bronce olímpico y campeón del mundo y de Asia, antes de imponerse en la final a Kareem.

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Violeta Díaz, por su parte, ha firmado una de sus mejores actuaciones internacionales. La alicantina se impuso en octavos de final a la competidora húngara Salim Kamilah (2-0), vigente campeona de Europa, y en cuartos a la representante de China Taipéi Chieh-Ling Wang (2-0), campeona de Asia.

En semifinales se enfrentó a su compatriota Adriana Cerezo, a la que derrotó por 2-0 en un duelo entre españolas que le dio el pase a la final y la oportunidad de luchar por el oro.

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Cerezo, por su parte, perdió el combate por el bronce ante la rusa Milana Bekulova (0-2). Antes, la madrileña había superado en octavos de final a la representante de China Taipéi (2-0), vigente campeona del mundo, y en cuartos a la competidora rusa (2-1), campeona del Grand Prix Series de Roma.

Su camino hacia la final terminó ante Violeta Díaz, que logró derrotarla por primera vez en una competición oficial.

La primera jornada también dejó la eliminación de otros cuatro representantes españoles. Arlet Ortiz (-57 kg) cayó en octavos de final ante la competidora tunecina (0-2); Mikel Fernández García perdió frente al representante estadounidense (0-2), subcampeón del mundo en 2023, y Juan Antonio Milán (-80 kg) fue eliminado por el competidor iraní (1-2), actual campeón del mundo sub-21.

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Tania María Castiñeira (+67 kg) comenzó el torneo con una victoria ante la representante croata (1-0), pero no pudo superar los cuartos de final, en los que perdió ante la competidora rusa (1-2), medallista en las tres pruebas del Grand Prix Series G6 disputadas en 2026.

Este domingo entrarán en competición los otros tres representantes españoles: Sergio Troitiño e Iván García (+80 kg) y Lena Moreno (-67 kg). EFE

pvb/cta/apa