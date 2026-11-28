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Albacete, 28 nov (EFE).- Un inspirado Albacete goleó por cuatro a cero a un flojo Tenerife que acusó los tempraneros tantos del cuadro blanco en la primera y segunda mitad del enfrentamiento.

Mejorar la efectividad era la meta del cuadro manchego tras una última e injusta derrota en Burgos en la que solo le faltó el gol, mientras el Tenerife arribaba a tierras albacetenses con un balance de seis partidos consecutivos sin perder en liga.

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Un error en un pase atrás de Fabricio puso a Rober frente a Dani Martín, meta del Tenerife, al que no pudo batir, porque salió con celeridad para cerrarle la visión y mandar el cuero a saque de esquina (min.8)

Fue el aviso del golazo de la tarde. Víctor Valverde, que venía intentando esa jugada en sucesivas jornadas, se abría en la esquina izquierda del área tinerfeña para buscar un tiro con rosca con el interior de su bota derecha que tocaba el palo y se alojaba en la escuadra visitante (min.11).

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Pareció que esa acción espoleó al extremo blanco y, en el minuto 20, estuvo cerca de provocar otro gol tras una jugada personal en la que puso un balón, con rosca, al que no pudo llegar Lorenzo Aguado por poco en el vértice del área pequeña.

El Tenerife se soltó la presión y a través de su futbolista más peligroso, Gerard Valentín, contó con la ocasión más clara, mediante un disparo del extremo que Mariño tuvo que desviar con una estirada clave (min.28).

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Siete minutos después, un pase filtrado por Rober a Corpas le permitió disparar frente a Dani Martín, quién tuvo que poner las dos manos para negarle el 2-0 (min.35).

El choque estaba muy igualado y en la segunda parte el cuadro insular movió el banquillo, dando entrada a Chapela y Marc Mateu, siendo este protagonista del centro a Nacho Gil que el extremo cabeceó fuera (min. 48).

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Sin embargo, el que sí marcó fue el Albacete, en un centro de Valverde que Dani Martín no blocó y que dejó el balón botando, metiendo la nota Rober para lograr el segundo de la tarde (min.51).

La respuesta del cuadro insular llegó en el minuto 55 en un gol tras saque de una falta, en un testarazo de Enric Gallego, que fue anulado por el VAR por fuera de juego.

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Este momento fue clave, porque afectó a la moral visitante, más sí cabe todavía cuando Rober culminaba un contragolpe con una acción personal y firmaba el 3-0.

El Tenerife intentó recortar distancias en el minuto 66 con una doble oportunidad, un tiro de Fabricio que sacó Mariño con agilidad y que Enric Gallego cabeceaba fuera en el rechazo.

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Álex Rubio, en una rápida cabalgada, le ganó el pulso a Landazuri y se plantó ante Dani Martín, para batir por bajo, con un chut al palo corto (min. 69) y poner más tierra de por medio con el equipo tinerfeño.

En la recta final, el Tenerife intentó marcar el tanto del honor pero Mariño, con una estirada marca, de la casa lo evitó, dejando su puerta a cero.

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Al final, cuarto triunfo en los últimos cinco partidos de un Albacete que sale, virtualmente, de la zona de descenso a falta de otros resultados, y el Tenerife pone fin a su racha de seis partidos sin perder.

Ficha técnica:

4 - Albacete: Mariño, Lorenzo, Vallejo, Lluís López (Pepe Sánchez, min.77), Neva, Agus Medina (Fabio, min.77), Pacheco, Ortuño, Valverde (Bernabéu, min.67), Rober (Munir, min.62) y Corpas (Álex Rubio, min.62)

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0 - Tenerife: Dani Martín, Jorge Moreno, Viereck (Marc Mateu, min.46), Landazuri, David Rodríguez, Gerard Valentín (Noel López, min.78), Fabricio, Jesús Álvarez (Krdzalic,, min.67), Nacho Gil (Pecar, min.67), Enric Gallego, Gomis (Chapela, min.46).

Goles: 1-0: Valverde (11') 2-0: Rober (51') 3-0: Rober (61') 4-0: Álex Rubio (69')

Árbitro: Pablo Morales (Comité andaluz). Mostró cartulinas amarillas al local Agus Medina y a los visitantes Viereck, Jorge Moreno y Chapela.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimosexta jornada en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 10.673 espectadores. EFE

jml