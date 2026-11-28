Guardar

Málaga, 28 nov (EFE).- El Athletic Club, con una goleada que cortó una racha de dos partidos sin ganar, consiguió una victoria por 3-4 en La Rosaleda cimentada en una efectiva primera parte, con goles de Ohian Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams y Hugo Rincón, ante un inocente Málaga que despertó en la segunda parte con los tantos de Adrián Niño pero que se quedó corto para conseguir el empate.

El triunfo acerca al conjunto vasco a la zona europea pero acentúa la crisis del Málaga, colista, con cuatro derrotas seguidas y a siete puntos de la salvación.

PUBLICIDAD

El equipo malagueño salió muy concentrado, jugando con velocidad por las bandas y empezó avisando con un disparo del centrocampista Dani Lorenzo desde la frontal que desvió el guardameta internacional Unai Simón.

El Málaga presionaba y no dejaba construir al Athletic Club, que empezó a espabilar robando en el campo contrario la salida del balón y tuvo dos ocasiones muy claras del delantero Iñaki Williams y Ohian Sancet, que desbarató el guardameta Alfonso Herrero.

PUBLICIDAD

Tras una salida fulgurante de los locales, el equipo rojiblanco fue cogiendo el tono al encuentro, empezó a dominar con Nico Williams por la izquierda, incorporándose al ataque con su velocidad, creando mucho peligro con centros que sus compañeros no llegaron a definir.

La ocasión más clara la tuvo Iñaki Williams tras un centro que remató de cabeza y repelió el larguero en el minuto 26. El Athletic merodeaba el gol ante un Málaga cohibido y con muchos problemas para sacar el balón jugado desde su área.

PUBLICIDAD

Y el gol llegó en un error en la salida, donde se equivocó Dani Lorenzo, entregándole el balón a Nico Williams, cuyo centro remató en el área pequeña Sancet sin oposición, batiendo a Alfonso Herrero en el minuto 27.

La sentencia llegó en el minuto 34, en otro centro por la derecha con remate de cabeza de Sancet al larguero y el rechace le llegó a Berenguer, que solo tuvo que empujar el balón.

PUBLICIDAD

Pero el Málaga no quería rendirse con muchos minutos por delante y el centrocampista Jens Cajuste, con un tiro raso dentro del área grande, batió a Unai Simón.

El encuentro recuperó la emoción, aunque el Athletic volvió a aprovecharse de otro error defensivo del Málaga, con una triangulación que llegó a Iñaki Williams, que sirvió a su hermano Nico, para que este marcará el tercero en apenas 38 minutos de juego.

PUBLICIDAD

El desastre definitivo para el Málaga llegó cerca del descanso con otro gol del equipo vasco, esta vez el lateral derecho Hugo Rincón, que aprovechó un disparo al poste de Berenguer.

El Málaga hizo dos cambios tras el descanso con la entrada del delantero Carlos Ruiz Chupete y el centrocampista Pablo Martínez, que le dieron más empaje ofensivo traducido en una salida fulgurante con un gol del punta Adrián Niño tras un disparo al poste de Joaquín Muñoz.

PUBLICIDAD

La grada empujaba para intentar por lo menos no hacer el ridículo y buscar meter miedo a los visitantes con algún gol más como el conseguido por Niño, tras un fallo de Laporte en su cesión a Unai Simón, que aprovechó el goleador para meter emoción a los últimos minutos del encuentro.

El Athletic prácticamente no existió en la segunda parte y defendió el gran resultado obtenido en la primera, ante un voluntarioso Málaga, que tuvo ocasiones, pero que desperdició.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

3 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Murillo, Salinas (Pablo Martínez, m.46); Larrubia, Izan Merino (Ramón Enríquez, m.66), Cajuste (Rafa Rodríguez, m.72), Joaquín (Juan Cruz, m.76); Dani Lorenzo (Chupete, m.46) y Niño.

PUBLICIDAD

4 - Athletic: Unai Simón, Rincón, Paredes, Laporte, Yuri Berchiche (Johaneko, m.87); Berenguer (Rego, m.72), Gerenabarrena (Prados, m.72), De Galarreta (Canales, m.46), Niko Williams; Sancet (Navarro, m.62), Iñaki Williams.

Goles: 0-1, m.27: Sancet. 0-2, m.34: Berenguer. 1-2, m.36: Cajuste. 1-3, m.38: Nico Williams. 1-4, m.44: Rincón. 2-4, m.49: Niño. 3-4, m.82: Niño.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño). Amonestó al local Murillo (m.92) y a los visitantes a Ruiz de Galarreta (m.24), Navarro (m.78) y Nico Williams (m.92).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores. El Málaga entregó un obsequio a los internacionales campeones del Mundo Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte. También recibió el trofeo al mejor jugador sub 23 del mes de LaLiga EA Sports Adrián Niño. EFE

jrl/cb/apa