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Elda (Alicante), 28 nov (EFE).- El Eldense se impuso por 3-2 al Girona en el Nuevo Pepico Amat gracias al doblete de Roberto López y a un tanto de Manu Nieto, en un encuentro que se le complicó en el inicio, pero que logró encarrilar tras la expulsión de Pyshchur en el minuto 25, aunque acabó sufriendo para conservar la victoria ante un rival que jugó más de una hora en inferioridad numérica.

El partido comenzó con un ritmo trepidante y apenas necesitó dos minutos para que el Girona se adelantara en el marcador. Vanat aprovechó un rechace de Iker Recio para enviar el balón a la red, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR después de que el tanto fuera anulado inicialmente.

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La reacción del conjunto de Javi Calleja fue inmediata y Roberto López restableció la igualdad en el minuto 8 con un espléndido disparo que sorprendió a Gazzaniga. El gol dio confianza a los alicantinos, que comenzaron a ganar terreno y a imponer su ritmo ante un Girona que tuvo que replegarse.

El encuentro cambió definitivamente en el minuto 25, cuando Pyshchur vio la tarjeta roja directa por un codazo sobre Justin Smith durante el lanzamiento de un saque de esquina, una acción que también necesitó la intervención del VAR.

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Con un jugador más, el Eldense intensificó su dominio y encontró el premio en el minuto 36, cuando Roberto López firmó su segundo tanto con una nueva acción de calidad para establecer el 2-1 antes del descanso.

El conjunto azulgrana amplió su ventaja nada más comenzar la segunda parte, cuando Manu Nieto aprovechó una nueva oportunidad para marcar el 3-1 en el minuto 47 y dejar el encuentro muy favorable para los locales.

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El Girona, pese a su inferioridad, no renunció a buscar la portería contraria y estuvo cerca de recortar distancias después de un error de Ramón Vila en la salida de balón que Unai no consiguió aprovechar.

El Eldense dispuso de ocasiones para sentenciar definitivamente el encuentro, especialmente en un disparo de Olabarrieta que se estrelló en el poste, pero el Girona mantuvo sus opciones hasta el tramo final y Moreno estableció el 3-2 en el minuto 87.

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Los seis minutos de prolongación añadieron incertidumbre a un desenlace que pudo acabar con el empate, aunque Ramón Vila evitó el tanto de Van de Beek en un mano a mano en la última acción del partido y aseguró tres puntos de gran valor para el conjunto alicantino.

Ficha técnica:

3 - CD Eldense: Ramón Vila, Ibarrondo, Iker Recio, Floris Smand, David Ruiz (Larios, m. 83), Justin Smith, Marcos Bustillo (Javi Martínez, m. 83), Jordi Martín (Guirao, m. 69), Roberto López (Rastrojo, m. 69), Pau Cabanes (Olabarrieta, m. 62) y Manu Nieto.

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2 - Girona FC: Gazzaniga, Mate, David López, Francés, Álex Moreno, Morante (Asprilla, m. 53), Fran Beltrán (Lass, m. 79), Carles Pérez (Abel Ruiz, m. 65), Unai (Van de Beek, m. 53), Pyshchur y Vanat (Portu, m. 65).

Goles: 0-1, m. 2: Vanat. 1-1, m. 8: Roberto López. 2-1, m. 36: Roberto López. 3-1, m. 47: Manu Nieto. 3-2, m. 87: Moreno.

Árbitro: Daniel Miranda (comité extremeño). Expulsó con roja directa al visitante Pyshchur (m. 25). Amonestó a Clemente (m. 46), Jordi Martín (m. 60), Olabarrieta (m. 73) e Iker Recio (m. 90), por el Eldense, y a Asprilla (m. 90), por el Girona.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 4.500 espectadores. EFE

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