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Montevideo, 27 nov (EFE).- Liverpool selló este viernes su boleto a la final de la Liga Uruguaya tras vencer por 4-2 en los penaltis a Racing después de igualar 2-2 en los 120 minutos que duró la semifinal y luchará por el título con Peñarol.

El equipo de Jorge Fossati se impuso en un emocionante partido que empató a los 96 minutos de tiempo corrido, después de que su rival se pusiera en ventaja a los 91 y lo dejara al borde del 'knock out'.

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En el campus Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, ubicado a minutos de la ciudad de Punta del Este, Racing dominó la primera parte y a los 21 minutos logró reflejarlo en el tanteador.

Sebastián da Silva salió lejos del área a luchar por el balón y Esteban da Silva aprovechó esto para capturarlo, ganarle en carrera a Nicolás Garayalde y definir de gran manera ante la salida de Mathías Bernatene.

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Racing se puso en ventaja y desde ese momento se retrasó varios metros en el campo de juego, lo que le permitió a Liverpool adueñarse del balón.

Sin embargo, al conjunto de Jorge Fossati le faltaron ideas para aprovechar esto y solo pudo complicar sobre el final de los primeros 45 minutos mediante un disparo de Renzo Machado que se perdió por muy poco.

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En la segunda parte, sabiendo que solamente la victoria le permitía avanzar a las finales, Liverpool se lanzó al ataque impulsado por el ingreso de Federico Martínez y el gran partido que hicieron Santiago Strasorier y Nicolás Garayalde.

El conjunto de Fossati insistió una y otra vez y encontró su premio a los 62 minutos.

Martínez luchó por el balón, Garayalde asistió y Bentancourt la empujó al fondo de la portería para poner el empate a uno.

Impulsado por el gol, Liverpool dominó y estuvo cerca del segundo en algunas oportunidades.

Sin embargo, el que lo encontró fue Racing con un disparo Thiago Fernández, quien a los 90 minutos y cuando su equipo resistía el avance de su rival convirtió un tanto que parecía dictar sentencia.

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Livepool no se dio por vencido. Bentancourt se acercó con un cabezazo que Varese detuvo de gran forma y poco después lo hizo nuevamente con otro cabezazo que de manera casi que milagrosa el portero despejó a medias con el vertical izquierdo.

Y cuando todo hacía indicar que Racing se llevaría el triunfo, un cabezazo de Santiago Laquidaín a los 96 minutos tras un gran centro del lateral Diego Romero mandó el partido al tiempo suplementario.

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En los 30 minutos adicionales, Thiago Fernández vio la tarjeta roja, pero Liverpool no pudo sacar ventaja de ello y el juego se fue a los penaltis.

La definición desde los doce pasos tuvo al portero Mathías Bernatene como figura. El número 1 detuvo los disparos de Ramiro Brazionis y de Juan Bosca y llevó a la victoria a un equipo que se impuso por 4-2 con anotaciones de Diego Zabala, Facundo Barcelo, Diego Romero y Federico Martínez.

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Liverpool selló su boleto a la final y ahora se enfrentará en dos juegos a Peñarol, que avanzó a dicha instancia tras acabar primero en la Tabla Anual acumulada. El primer juego será el jueves 3 de diciembre y el segundo el domingo 6.

- Ficha técnica:

2.Liverpool: Mathías Bernatene; Rafael Haller (m.71, Santiago Milano), Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano; Nicolás Garayalde (m.95, Facundo Barcelo), Lucas Acosta (m.75, Santiago Laquidaín), Ramiro de Gregorio (m.79, Diego Zabala), Kevin Lewis (m.46, Diego Romero); Renzo Machado (m.46, Federico Martínez) y Ruben Bentancourt.

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Entrenador: Jorge Fossati.

2.Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno (m.82, Elías Bentancor), Facundo González (m.63, Ramiro Brazionis), Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Álex Vázquez (m.82, José Varela), Juan Pablo Bosca, Yuri Oyarzo (m.65, Franco Suárez); Tomás Habib (m.82, Thiago Fernández) y Sebastián da Silva (m.102, Samuel Gallo).

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Entrenador: Cristian Chambian.

Goles: 0-1: m.21, Esteban da Silva. 1-1: m.62, Ruben Bentancourt. 1-2: m.91, Thiago Fernández. 2-2: m.96, Santiago Laquidaín.

Árbitro: Javier Burgos. Amonestó a Juan Bosca, Felipe Álvarez, Álex Vázquez, Thiago Ferández, Nicolás Garayalde, Federico Martínez y Santiago Laqidaín, al tiempo que luego expulsó a Fernández.

Incidencias: Semifinal de la Liga Uruguaya, disputada en el campus Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado. EFE