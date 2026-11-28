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Chicago (EE.UU.), 27 nov (EFE).- Giannis Antetokounmpo firmó este viernes una actuación dominante, con 22 puntos y 23 rebotes, y lideró a los Miami Heat en su victoria por 108-105 sobre los New York Knicks, que quedaron eliminados de la NBA Cup.

Giannis selló su primer partido con Miami de al menos 20 puntos y 20 rebotes y sus 23 rebotes, 19 de ellos defensivos, fueron la mejor marca de su carrera en la liga estadounidense.

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Los Heat llegaron a dominar por 23 puntos, pero sufrieron hasta el final. Los Knicks, impulsados por Jalen Brunson, recortaron la diferencia y tuvieron la victoria a su alcance en los últimos segundos.

Brunson, máximo anotador del partido con 27 puntos y ocho asistencias, tuvo la oportunidad de igualar el marcador segundos antes del cierre, cuando lanzó tres tiros libres tras una falta, pero falló el primero.

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Tuvo otra oportunidad en la última jugada, pero su triple se quedó corto y los Miami Heat se llevaron un trascendental triunfo en Nueva York.

Bam Adebayo fue el segundo mejor de Miami, con 25 puntos y siete rebotes. Davion Mitchell aportó 12 puntos y nueve asistencias. Por los Knicks, Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 10 rebotes, y Mikal Bridges anotó 16.

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Los Knicks, que llegaban con seis victorias seguidas, necesitaban ganar y esperar resultados para avanzar como comodín del Este.

Su entrenador, Mike Brown, había restado importancia antes del encuentro a la posible eliminación y recordó el desgaste físico y mental del curso pasado.

Miami, que comenzó la temporada con cuatro derrotas, alimentó su buen momento con su undécima victoria en 14 partidos. EFE