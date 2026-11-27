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Madrid, 27 nov (EFE).- La jornada electoral del domingo transcurrirá con un tiempo "estable y sin especial adversidad", con cielos casi despejados, salvo lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas, acompañado de temperaturas normales para esta época del año, sin extremos.

Además, durante la madrugada se formarán bancos de niebla que persistirán por la mañana en amplias zonas del interior peninsular, reduciendo la visibilidad, ha avanzado en el pronóstico, Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En cuanto a las temperaturas, bajarán en el Cantábrico y en aquellas zonas del interior de la península donde las nieblas sean más persistentes, pero, en general, ha avanzado Del Campo, hará un "frío normal para esta época del año, sin extremos".

Por capitales de provincia, las ciudades más frías a primeras horas serán Ávila y Teruel, donde se esperan unos 2 grados de mínima, mientras que en el interior, y en las horas centrales, Madrid tendrá una máxima de 13 grados y Sevilla será la ciudad más templada de la península, con una máxima de 21 grados.

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En las Islas Canarias habrá intervalos nubosos, con algunas lluvias en las islas más montañosas y temperaturas suaves, con máximas de entre 23 y 25 grados. EFE