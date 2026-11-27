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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Madrid - Tras quince días de campaña electoral y miles de kilómetros recorridos para pedir el voto, los candidatos descansan en la jornada de reflexión a la espera de que los colegios abran sus puertas este domingo a las 9:00 horas.

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Madrid - A un día de las elecciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Nacional de Datos desde el que se seguirá la jornada electoral y se difundirán los resultados de los comicios del 29 de noviembre.

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- 11:30h.- Recinto ferial de IFEMA-Madrid.

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Madrid - Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas el domingo y, de ellos, 1,6 millones podrán ejercer por primera vez su derecho de sufragio para elegir unas nuevas Cortes y decidir el color del próximo gobierno.

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NAUFRAGIO IBIZA

Ibiza/Valencia - El buque 'Med Emre', que volcó el jueves cerca de las costas de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, será remolcado este fin de semana en su estado actual hasta el puerto de Cartagena (Murcia), a donde llegará previsiblemente este lunes.

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CANARIAS INMIGRACIÓN

La Restinga (El Hierro) - La isla de El Hierro sigue pendiente de la atención a los inmigrantes que llegan casi a diario en cayuco al puerto de La Restinga desde Senegal y Gambia, todavía bajo el impacto de la última tragedia de la Ruta Canaria, la de una embarcación a la deriva al sur de la isla con una decena de muertos a bordo.

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MOVILIDAD CATALUÑA

Barcelona - La crisis de Rodalies ha cambiado el mapa de la movilidad en Cataluña: del tren al bus y al coche compartido, mientras los usuarios, cada vez más, se organizan entre sí utilizando las redes sociales para sobrevivir al caos día sí y día también. María Jesús Ezquerro.

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RESTAURACIÓN RESERVAS

Madrid - Desde el fin de la pandemia los restaurantes han visto cómo se ha disparado el fenómeno de las reservas fantasma o cuando alguien reserva mesa y se ausenta sin aviso, con un impacto de hasta el 20 % en la facturación de un sector que ha empezado a aplicar medidas eficientes para frenar este problema.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022964351 )

RAE ELECCIONES

Madrid - Cuatro días después de las elecciones generales, el próximo 3 de diciembre, se celebrará una votación más sigilosa en la Real Academia Española (RAE) para decidir, en un pleno a puerta cerrada, si el actual director, Santiago Muñoz Machado, renueva por un tercer mandato o cede el mando a un sucesor.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023864496 )

PATRIMONIO HISTORIA

Hita (Guadalajara) - El 'Camino del Arcipreste de Hita', descrito en su obra universal el ‘Libro de buen amor’, será pronto una realidad como ruta literaria pero también turística, histórica y patrimonial que pueda ser motor de desarrollo para las localidades que recorre, a lo largo de las provincias de Guadalajara, Segovia y Madrid. Por Beatriz Retuerta.

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GUÍA VIAJES

Barcelona - Rayos petrificados en grandes dunas de Colorado, viviendas en acantilados de Mali, un parque danés con árboles que 'cantan', una isla de Japón donde viven seis gatos por cada humano y hoteles siniestros abiertos en antiguas cárceles son algunas de las 'Maravillas secretas del mundo" incluidas en una guía para viajeros.

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MÚSICA GEN [F]

Madrid - Desde su salida de 'Operación Triunfo', Chiara Oliver ha demostrado ser no solo una de las alumnas más aventajadas de la Academia con un próximo concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid con todo vendido, sino también una firme interlocutora por los derechos LGTBiq+: "Nunca nadie me va a ver siendo neutra porque el arte que hago no lo es", ha dicho a EFE en una entrevista.

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EL TIEMPO

Madrid - El fin de semana llega este sábado con un aumento generalizado de las temperaturas, aunque la llegada de un frente atlántico llevará lluvias a Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, además de chubascos fuertes en El Hierro y La Palma.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Nacional de Difusión de Datos con motivo de las elecciones del 29N. Recinto ferial de IFEMA-Madrid. (Texto) (Foto)

12.30.- Madrid.- La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ofrecen una rueda de prensa para presentar los detalles de las elecciones y el dispositivo de difusión de datos. Recinto ferial de IFEMA-Madrid, pabellón 14, puerta E. (Av. del Partenón, 5) (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- San Sebastián.- MIKEL ZABALZA.- La iniciativa 'Mikel Zabalza Gogoan' organiza un acto de recuerdo al joven detenido por la Guardia Civil en 1985 en San Sebastián y cuyo cuerpo apareció 20 días después en el río Bidasoa. Barrio de Altza.

SOCIEDAD

10:30h.- Mérida.- TRATA PERSONAS.- La Diócesis de Coria-Cáceres celebra una jornada de reflexión y sensibilización sobre la trata de personas bajo el lema 'Una sociedad sin trata: dignidad, justicia y esperanza' con participación del obispo de Coria-Cáceres. Chalet de Los Málagas.

11:00h.- San Sebastián.- BASURA MARINA.- Recogida de basura marina organizada simultáneamente en diferentes localidades de Gipuzkoa por la red Itsas Zaintza del Barco Museo Ecoactivo Mater, en colaboración con la Diputación Foral del territorio.

11:00h.- Gijón (Asturias).- LEY LGTBI.- El colectivo Xega celebra una jornada con motivo de la reciente aprobación de la ley LGTBI en el Principado. Museo del Pueblo de Asturias.

18:00h.- València.- DANA VALENCIA.- Las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y decenas de colectivos sociales de las zonas afectadas celebran una concentración en la plaza de la Virgen de València, frente al Palau de la Generalitat, para "mantener viva" la memoria de los 234 fallecidos en las riadas y de los tres trabajadores que perecieron en las labores de limpieza y reconstrucción. Plaza de la Virgen, (Texto) (Foto).

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Badajoz.- PATRIMONIO HISTORIA.- El Ateneo de Badajoz organiza una ruta histórica por las esculturas y monumentos de la ciudad de Badajoz. Pardaleras.

19:30h.- Granada.- FESTIVAL CINE.- Gala de clausura de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Granada-Premios Lorca. Sala Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

22:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA SERGIO DALMA.- Concierto del cantante Sergio Dalma, en su gira 'Ritorno a vía Dalma'. Pabellón Santiago Martín.

EFE

ie/jlp

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