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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido un último esfuerzo de movilización para llenar las urnas el próximo 29 de noviembre en un gran mitin de cierre de campaña en la Caja Mágica de Madrid.

En una acto de marcado carácter festivo, con actuaciones musicales de la banda Tequila, y las cantantes Alice Wonder y Lina Makoul y un concierto final de Los Planetas, los socialistas han tratado de mostrar una imagen de fuerza para revertir los sondeos, que dan favoritos a PP y Vox.

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La otra gran sorpresa de la tarde ha sido la aparición del director de cine Pedro Almodóvar, que ha pedido el voto para Sánchez alertando de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pretenden derogar la Ley de Memoria Democrática.

REUNIERON MÁS PERSONAS QUE EL PP

Los socialistas han logrado llenar este recinto, con más de 12.000 personas y cerca de un millar más que se han quedado fuera por falta de aforo. De todos los asistentes, la mitad eran de Madrid y los otros 6.000 han venido en autobuses organizados por el partido desde toda España, también de provincias alejadas de Madrid como Asturias, Murcia o Barcelona.

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En todo caso, en Ferraz han sacado pecho por haber ganado al PP, que este mismo miércoles convocó a 10.000 personas en un mitin de Alberto Núñez Feijóo en este mismo escenario y dejó algunos asientos vacíos.

LOS DERECHOS PUEDEN "ESFUMARSE"

Sánchez ha reivindicado su labor de Gobierno y ha alertado de que, con la llegada de PP y Vox al Gobierno están en juego derechos y libertades que ha costado mucho trabajo conquistar. A su juicio están en peligro los derechos de mujeres víctimas de violencia de género, homosexuales y migrantes.

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"La amenaza que representan Feijóo y Abascal queriendo derogar muchos de estos derechos nos tiene que hacer reflexionar y recordar que los derechos cuesta mucho tiempo llevarlos al BOE pero en cuestión de un solo día, si no vamos a votar, pueden esfumarse", ha advertido.

También ha vuelto a poner el foco en los pensionistas, y les ha recordado que este año las pagas subirán un 3,5% al mismo ritmo que la inflación y ha reiterado que su sigue gobernando el sistema "será público y estará garantizado" mientras la derecha quiere "privatizarlas".

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El líder de los socialistas ha reprochado de nuevo que los nietos del "exilio republicano" -- los nacionalizados bajo la llamada 'ley de nietos'-- no puedan participar en estas elecciones, por orden del Tribunal Supremo a petición de PP y Vox y ha pedido "votar con más fuerza" en su memoria. "Por una España democrática, con memoria que reivindica la luz de la España republicana", ha señalado.

A Feijóo le ha echado en cara otra vez que dijera a la candidata del Frente Amplio "y usted calladita" durante el debate electoral celebrado en la víspera, para recriminarle que no criticase la actuación del Gobierno central durante la dana que asoló Valencia.

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"El problema que tiene la derecha es que quieren gobernar una España que no existe. Las mujeres ya no se callan y el domingo van a halar alto y claro en favor del progreso y en contra de la involución" ha lanzado desatando los vítores del público que coreaba el lema "No pasarán".

AGRADECE A BONO SU IMPLICACIÓN EN LA CAMPAÑA

Así, ha pedido a cada ciudadano que piense en sus seres queridos a la hora de depositar la papeleta en la urna, "y movilicémonos el próximo 29 de noviembre por ellos y por lo de todos".

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El domingo, dice están convocados a hacer historia, pero es necesaria una participación masiva. "La historia no avanza sola, avanza a empujones y nosotros tenemos que empujarla este domingo con nuestro voto".

En las primeras filas estaba su mujer, Begoña Gómez, sus padres y la plana mayor del partido, incluidos los ministros que encabezan listas en diversas provincias. También exministros como Josep Borrell y José Bono, a quien Sánchez ha agradecido expresamente su implicación y "compromiso" en esta campaña después de que reprendiese al expresidente Felipe González por decir que votaría en blanco.

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