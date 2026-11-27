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Madrid, 27 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha llamado a una juventud "desvergonzadamente feminista y antifascista" a votar el 29N por su partido al representar "una "gota de pura valentía que vale más que un océano cobarde".

Podemos ha celebrado su acto de cierre de campaña del 29N en el madrileño auditorio municipal El Hoyo de Moratalaz, en un mitin que ha abierto el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y en el que han intervenido también otros dirigentes del partido.

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Montero ha opinado que si "la derecha está muy fuerte" es porque durante todos estos años el PSOE "no ha hecho lo que tenía que hacer para pararles". El PSOE se dedica a pedir "el voto útil" para luego no hacer "nada útil" en el Congreso, ha añadido.

"Y a quienes lo hemos intentado nos han dicho 'calladita estás más guapa'", ha añadido.

Ha destacado Montero que hay una "generación de gente joven poderosa y desvergonzadamente feminista y antifascista" que "va a luchar por sus derechos y los va a conquistar" el 29N, por lo que "hay mucha esperanza", ha considerado.EFE

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(foto)(vídeo)